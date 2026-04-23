Memo Ochoa tuvo 2 errores que ponen en duda su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Guillermo Ochoa sueña con jugar su sexta Copa Mundial de la FIFA, pero su nivel futbolístico deja más dudas que certezas. El portero mexicano volvió a quedar dentro del ojo de la tormenta con un nuevo episodio polémico en Chipre: cometió un error grosero en la semifinal de la Copa de Chipre con el AEL Limassol que le costó la eliminación a su equipo.

A sus 40 años, ‘Memo’ Ochoa intenta mantener ritmo competitivo para ser una de las principales opciones en la portería de la Selección Mexicana. Sin embargo, el guardameta volvió a ser protagonista de forma negativa en un partido que definía el pase a la final de su equipo. Este fallo no solo significó la eliminación del Limassol, sino que también reavivó el debate sobre su convocatoria a la Copa del Mundo con México.

El error garrafal de Guillermo Ochoa en Chipre

Limassol buscaba remontar la serie contra Pafos FC, pero un partido para el olvido del ‘Memo’ Ochoa cambió todo. El guardameta mexicano ya había respondido de mala manera en el primer gol que recibió su equipo: un rebote tras un mal despeje permitió el empate antes de ir al descanso, adelantando al rival en la serie nuevamente.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, el error más grave llegó en el segundo tiempo. Al minuto 56, el ‘Memo’ Ochoa recibió un pase hacia atrás de la defensa y, a la hora de despejar el balón, su remate rebotó en el delantero rival Lelé quien estaba ejerciendo una presión alta y entró de forma directa a la portería. Dicho gol sentenció el futuro de Limassol en la competición, que terminó perdiendo la serie con un global de 5-2.

¿Qué pedo con Guillermo Ochoa?



Es increíble que todavía algunos lo hayan querido de titular en la selección, no debería ir ni como tercer portero.



Tuvo una carrera destacada y le reconozco que se arriesgó a ir a Europa, pero creo que fue un futbolista algo sobrevalorado. pic.twitter.com/Asw9As1eg1 — Arturo Villegas (@ArturoVill7) April 22, 2026

La convocatoria de Ochoa comienza a estar en duda

Su nivel reciente bajo los tres palos ha dejado mucho qué desear. Si bien es cierto que Ochoa se metió en la consideración de Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026 tras la lesión de Luis Malagón, el seleccionador mexicano habría comenzado a explorar nuevas opciones en la portería del combinado nacional.

Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo parecen ser los porteros fijos de la Selección Mexicana. Todo parecía indicar que el ‘Memo’ ocuparía la tercera plaza, pero el nombre de Andrés Sánchez se metió en la disputa. De todos modos, es prácticamente un hecho que Ochoa no será titular en la Copa del Mundo debido a su situación actual.