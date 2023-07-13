Henry Martín; “Fuimos contundentes y eso cambia todo el juego”

El delantero de las Águilas del América, Henry Martín, volvió a aparecer con anotación en la Selección Azteca con un gol de vestidor en las semifinales de la Copa Oro, en donde México consiguió su pase a la final tras la victoria con marcador de 3-0 en Las Vegas.

“Sí creo que eso ha sido lo que a partir de ahí nos marca la diferencia en los partidos cuando nos ponemos en ventaja muy rápido o de primero, creo que sabemos manejar el juego y eso da mucha ventaja y tranquilidad para llevar el partido” señaló el delantero mexicano.

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No fue un partido fácil a pesar del marcador

A pesar del marcador abultado Henry tiene claro que no fue un rival sencillo, después de un partido muy físico en donde Jamaica salió a buscar la victoria, sin embargo, la Selección Mexicana logró aprovechar las oportunidades de gol que tuvieron, además el delantero Azteca resaltó el gran trabajo defensivo.

“Creo que el partido iba a ser así, Jamaica físicamente son muy buenos y la ofensiva es brutal, todos sus jugadores están en Europa, creo que marca mucha diferencia, hoy la defensa de nosotros trabajo excelente, no le dejó hacer nada a nadie y bueno arriba fuimos contundentes que creo que es lo que cambia todo el juego” agregó Martín tras terminar el partido de las semifinales

|Mexsport

Panamá será un rival difícil

Tras conseguir el pase a la gran final de la Copa Oro, el delantero azulcrema expresó que Panamá será otro rival al que enfrentaron hace un par de semanas en la Nations League por el tercer lugar en donde Mexico se llevó la victoria con gol de Jesús Gallardo.

“Sí, sabemos que va a ser diferente, no va a ser ese mismo partido es una final y se juega a todo lo que da, nosotros de la misma manera tenemos que salir y llevarnos esa copa a casa como fue el objetivo principal desde que inició el torneo” añadió el delantero de la Selección Mexicana.

Además aseguró que se encuentra bien tras un encontronazo que sostuvo en el partido en donde mostró gestos de dolor; “No, fue un pisotón nada más” señaló, por lo que estará disponible para la gran final el próximo domingo, partido que podrán disfrutar por Fut Azteca y las plataformas de Azteca Deportes.

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