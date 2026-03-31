Los partidos de repechaje internacional y de UEFA que se jugarán HOY martes 31 de marzo, para calificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega hoy, martes 31 de marzo, a su punto de máxima tensión. Tras años de eliminatorias, el destino de seis naciones se decidirá en 90 minutos (o más). Europa y el mundo contienen el aliento con una cartelera que definirá los últimos boletos para la fiesta mundialista.

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UEFA: Cuatro boletos en disputa para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La UEFA vive su jornada definitiva con cuatro finales de infarto. El duelo que acapara los reflectores es, sin duda, el de Bosnia y Herzegovina vs. Italia en Zenica. Los tetracampeones del mundo se juegan la vida para evitar un tercer fracaso consecutivo, mientras que los bosnios buscan una hazaña histórica ante su gente.

Simultáneamente, Suecia y Polonia protagonizarán un choque de titanes nórdicos y eslavos por un lugar en el Grupo F. En otras latitudes del viejo continente, la sorprendente Kosovo visita a Turquía en un duelo de alta intensidad técnica, mientras que Chequia y Dinamarca cierran la actividad europea en una batalla táctica de pronóstico reservado. Todos estos encuentros están programados para iniciar a las 12:45 PM (Tiempo del Centro de México).

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El Repechaje Internacional: México como sede del destino

Mientras Europa define lo propio, México se convierte en el epicentro del futbol global al albergar las finales del Torneo de Repechaje de la FIFA. El Estadio Guadalajara de Zapopan será testigo del choque entre la República Democrática del Congo y Jamaica (15:00 hrs). Los "Reggae Boyz" buscan regresar a la fiesta mundialista tras casi tres décadas, pero frente a ellos tendrán a un conjunto africano físico y contundente.

La jornada cerrará con broche de oro en el Estadio de Monterrey a las 21:00 hrs, donde Irak y Bolivia se disputarán el último pasaporte disponible. "La Verde" llega con la ilusión de romper una sequía de 32 años, mientras que los "Leones de Mesopotamia" quieren volver a Copa Mundial de la FIFA™.

