Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco

La temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue su curso con varias sorpresas no solo en la zona alta de la clasificación general, sino también en los últimos puestos de la misma. Ante esta situación, luce interesante conocer cómo le ha ido al piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, en el GP de Mónaco.

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El Gran Premio de Mónaco es el siguiente en el calendario de la Fórmula 1 luego de lo vivido en el GP de Canadá, mismo en donde Checo Pérez no pudo terminar la carrera. Por tal motivo, no está de más conocer los antecedentes del nacido en Jalisco en este delicado circuito.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de Mónaco?

Lo primero a tener en cuenta es que el Gran Premio de Mónaco es uno de muchos contrastes para Checo Pérez, pues así como ha obtenido resultados por demás espectaculares, también ha dejado mucho qué desear debido a ausencias o faltas por accidentes en la pista.

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Dentro de los aspectos positivos es importante recalcar lo que ocurrió en la temporada 2022 cuando, de la mano de Red Bull, Checo Pérez se quedó con el primer lugar en una carrera que estuvo marcada por la lluvia y por la forma en cómo el mexicano supo contener a Carlos Sainz.

Seis años antes, en 2016, se quedó con el tercer lugar a través de Force India; sin embargo, también ha tenido momentos complicados como en 2011 cuando sufrió un gran choque en la Q3, así como distintas colisiones en 2013 y 2014 y, finalmente, su salida en la primera vuelta de la temporada 2024 tras un duro choque con Kevin Magnussen.

¿Cuándo y a qué hora será el Gran Premio de Mónaco?

Después de lo vivido hace un par de semanas en el GP de Canadá, la Fórmula 1 vuelve con su calendario 2026 para presentar el Gran Premio de Mónaco, mismo que se llevará a cabo el fin de semana del 5 al 7 de junio y cuya carrera iniciará en punto de las 7:00 horas, tiempo centro de México.