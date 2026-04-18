Pasó de ganar 200 mil a 20 mil pesos en la Liga BBVA MX y hoy resurge de las cenizas como el ave Fénix

El mundo del futbol es muy cruel, pues hay varios jóvenes futbolistas que son disciplinados y se esfuerzan, pero nunca llegan a trascender, y hay otros casos en los que los jugadores no saben aprovechar su oportunidad y de a poco se van apagando, a tal grado de quedarse sin nada. Tal fue el caso de este cementero de corazón, que pasó de ganar 200 a 20 mil pesos en la Liga BBVA MX y ahora resurge de las cenizas como el ave Fénix, como en su momento lo fue JJ Macías.

Yosgart Gutiérrez es el exfutbolista que, después de colgar los botines, la pasó mal, ya que prácticamente se quedó sin nada después de una larga carrera tanto en Primera División como en Liga de Ascenso. No obstante, hoy tiene uno de los podcasts más relevantes en el ámbito futbolístico, donde un jugador de Cruz Azul reveló que es aficionado de Chivas.

Yosgart Gutiérrez pasó de ganar 200 mil a 20 mil pesos en el Necaxa.|Yosgart Gutiérrez

De la gloria al olvido

Gutiérrez es un arquero que comenzó en las inferiores de la Máquina, donde picó piedra hasta ser titular, pero nunca pudo trascender, ya que perdió 2 finales consecutivas. Posteriormente, fue banca de José de Jesús Corona durante varios años, hasta que se fue a Atlante, con el que perdió la categoría.

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El destino nuevamente le brindó una nueva oportunidad y regresó al conjunto de la Noria, pero solo permaneció 6 meses, ya que se fue a préstamo a Pumas durante un año. Posteriormente, fue fichado por el Necaxa, con el que consiguió un ascenso a la Liga BBVA MX.

El sinaloense permaneció alrededor de 5 años en los Rayos y fue en este club que pasó de ganar 200 mil pesos a solo 20 mil, ya que después de colgar los botines comenzó a trabajar como entrenador de porteros, según relató en el podcast Capitán Financiero.

Después de una odisea en temas personales, el ex de Cruz Azul vive su segundo aire, pero ahora detrás de un micrófono con uno de los podcasts de futbol más importantes del país.