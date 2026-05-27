Patrik Schick, de pensar en el retiro por problemas cardíacos a devolverle la GLORIA a República Checa

Los botines de Patrik Schick guardan la esperanza de goles de la República Checa, selección que regresa a la Copa Mundial de la FIFA, tras 20 años de ausencia. Sin embargo, la carrera de su delantero estrella pudo terminar antes de poder disputar el torneo más importante del planeta.

El problema médico que pudo terminar la carrera de Patrik Schick

La carrera de Patrik Schick estaba cerca de dar el gran salto en el 2017, todo estaba listo para el delantero se sumara a las filas de la Juventus, luego de que había tenido una gran temporada con la Sampdoria, donde había marcado diferencia, siendo uno de los líderes del equipo.

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De un momento a otro, la fortuna le hizo una mala jugada a Patrik Schick, un problema cardíaco frenó su llegada a la Juventus, el jugador presentaba una inflamación en el corazón, por lo que la venta no se cerró, incluso cuando ya había posado para las fotos con el uniforme de entrenamiento del equipo.

La noticia impactó a los aficionados de los dos equipos, pero más a Patrik Schick, quien pensaba que se encontraba completamente sano, pero tras escuchar el diagnóstico, pensó en que tenía que dejar las canchas para siempre, así lo reveló en una entrevista para el medio ‘The Independent’ de Reino Unido.

Fue un shock porque no sentía nada. Pensaba que estaba sano. Después de que me dijeran que era un problema cardíaco, por supuesto, me preocupé por mi salud. Pensé que tal vez tendría que dejar de jugar al fútbol por completo

Para su suerte, el problema desapareció unas semanas después y tuvo el alta médica para poder seguir con su carrera, pero en lugar de ir a la Juventus, firmó por el AS Roma, donde no pasó por su mejor momento. Después llegó al RB Leipzig y actualmente es una de las figuras del Bayer Leverkusen.

Su despertar con la Selección de República Checa llegó en la Eurocopa del 2020, donde marcó cinco goles, incluido el mejor del torneo, según la UEFA. Patrik Schick, también fue clave en la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA. Es el líder de una nueva generación que ha vuelto a soñar.

