Payasito próximo abogado conmueve en redes

Raúl Rivera, estudiante de la carrera de Derecho ha cautivado a miles de usuarios en las redes sociales, su foto exponiendo en su salón de clases y vestido de payasito se ha hecho viral. Raúl, desempeña esta profesión y no le dio tiempo de cambiarse antes de llegar a cubrir su compromiso con la escuela.

Viral e historia de vida

El joven, estudiante de la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú compartió a través de sus redes sociales el momento y este rápidamente se hizo viral. Raúl Rivera, ha externado el sentirse orgulloso de su trabajo y del esfuerzo que representa el estudiar y trabajar como millones de jóvenes en el mundo.

La publicación realizada dice: “hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy Payasito ahora, pero muy pronto seré un excelente abogado”.

Aunque esta historia puede ser breve, es un gran gesto de esfuerzo y humildad que representa, ha conmovido a miles de personas en redes sociales. El público ha mostrado admiración por el acto de ir a clases vestido así para cumplir en sus dos compromisos que son estudiar y trabajar.

Los usuarios han comentado sus mejores deseos para Raúl Rivera, motivando para que termine sus estudios con éxito. Esfuerzo que se verá materializado muy pronto.

Debemos recordar que el ingreso de la población joven al mundo laboral es el inicio de una de las etapas más importantes en su vida al generar recursos económicos propios o para sus familias, se incrementa la probabilidad de independencia, la productividad económica y se define el potencial individual de posibilidades de avance en la sociedad. La forma y el momento en que lo hagan puede tener grandes implicaciones en su vida familiar y su relación con la sociedad.

Los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía plasman que, 17.4 millones, 56.5 por ciento de los jóvenes son parte de la Población Económicamente Activa.

