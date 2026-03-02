WWE: ¿Cuándo y dónde ver a Penta vs Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental?

Este lunes 2 de marzo viviremos uno de los momentos más esperados por la comunidad mexicana que sigue todo lo que ocurre en la WWE. Penta tendrá una nueva oportunidad de convertirse en Campeón Intercontinental de la marca, motivo por el cual aquí conocerás cuándo y dónde ver su combate contra Dominik Mysterio.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, Dominik Mysterio ha sido Campeón Intercontinental de la WWE desde la pasada edición de Wrestlemania, por lo que Penta, el Zero Miedo, buscará arrebatarle este cinturón después de seis intentos en el pasado. Ahora bien, ¿cuándo y dónde ver este combate?

¿Cuándo y dónde ver a Penta vs Dominik por el Título Intercontinental de la WWE?

Lo primero que debes saber es que este combate se llevará a cabo en el primer Monday Night RAW posterior a Elimination Chamber, por lo que este continúa con el camino de la WWE rumbo a Wrestlemania 42, evento en donde se espera que tanto Penta como Dominik Mysterio estén presentes.

Dicho lo anterior, es preciso tener en cuenta que el Monday Night RAW de este 2 de marzo se llevará a cabo en el Gainbridge Fildhouse de Indianápolis, en los Estados Unidos. Este recinto tiene una capacidad para 19,000 asistentes, por lo que se espera que esté a reventar durante dicha función.

Bajo este contexto, debes saber que el Campeonato Intercontinental será el combate principal de este evento, mismo que comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México, a través de la plataforma Netflix. ¿Penta logrará el título a unos meses de Wrestlemania?

¿Qué otros combates están confirmados para este RAW?

Hasta el momento, la WWE ha confirmado un combate más en la noche siendo este el regreso de Dragon Lee, mexicano que tendrá un mano a mano ante Ghunter. Del mismo modo, se espera la presencia de Roman Reigns, retador por el Título Peso Pesado de la marca.