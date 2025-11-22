VIDEO: Luchador sufre terrible lesión arriba del ring; aficionados cuestionan falta de protocolos

Ángel Anónimo Jr es el luchador que sufrió terrible lesión arriba del ring durante una función de lucha libre, pues una mala ejecución de una acrobacia provocó que el referee detuviera la pelea. Sin embargo, lo que llamó a atención fue la falta de protocolos médicos por parte del promotor, pues el gladiador fue inmovilizado con una chamarra, y ante falta de camilla, lo sacaron cargando. Por esto murió el Hijo del Perro Aguayo, según Alberto del Río .

En el canal de Tijera Lucha se compartió el video en el que el luchador subió hasta la tercera cuerda y al intentar hacerle unas tijeras a su rival, falló al ejecutarlas, pues terminó dándose un tremendo golpazo en la nuca. Al percatarse de ello, rápidamente el referee acudió a atenderlo, puesto que con el impacto pudo haber tenido alguna lesión de cervicales, como la que sufrió La Parka, que derivó en su muerte .

@aanonimo740 Ángel Anónimo Jr es el luchador que sufrió un accidente y tuvo que salir del ring cargado por falta de paramédicos en el lugar

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Ángel Anónimo Jr, pero lo que causó revuelo entre los aficionados fue la falta de paramédicos durante la función, primordial para los luchadores en caso de algún accidente.

“Ni camilla siquiera”, “Bien por el referee, pero ¿y el doctor y la camilla?”, Cómo permiten luchas sin servicios médicos, ni una pobre camilla. Esto es insólito” y “Terribles primeros auxilios de esa arena, es para que la comisión les quite la licencia, si es que la tiene. Se supone que en toda arena y todo evento siempre debe haber paramédicos y ambulancia”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados al reaccionar al video.

Antecedentes de accidentes en la lucha libre mexicana

Los luchadores saben cómo van a subir al ring, pero nunca cómo van a bajar, una frase que llevan siempre en su mente, pues a pesar de que es un deporte espectáculo, también corren el riesgo de lesionarse, e incluso hay casos donde varios gladiadores han perdido la vida en el cuadrilátero, como los casos del Hijo del Perro Aguayo y Silver King, por mencionar algunos.