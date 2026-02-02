Este sería el plan maestro de Cruz Azul para fichar Joao Pedro cuanto antes

En las últimas horas quedó clarísimo que Cruz Azul aceleró las negociaciones por Joao Pedro como el candidato a reforzar la delantera de La Máquina para este Clausura 2026 y poco a poco han trascendido los detalles de la operación y del plan maestro que tendría el club de La Noria para poder fichar al punta de Atlético San Luis en este mercado de fichajes.

El equipo se prepara para dar el máximo en todas las competencias y ya trascendió la fortuna que le pagaría de salario Cruz Azul a Joao Pedro . No obstante, la directiva quiere seguir mejorando la plantilla dirigida por Nicolás Larcamón y el plan maestro para fichar al nacionalizado italiano es arreglar su contrato y no negociar con la otra institución.

João Pedro en Atlético San Luis|Crédito: MEXSPORT

De acuerdo al testimonio de distintos periodistas especializados en el mercado de fichajes, la situación de Joao Pedro es clara: Cruz Azul negocia directamente con el delantero italo-brasileño de 33 años y no quiere llegar a un acuerdo con San Luis, sino que La Máquina pagaría la cláusula de 5 millones de dólares. Es decir, solo deberían acordar con el jugador.

Hay quienes aseguran que ya hay un acuerdo verbal entre el brasileño nacionalizado italiano y el Cruz Azul por su sueldo, con un incremento considerable. En ese marco, solo restaría que el equipo de La Noria le entregue los 5 millones de dólares para que Joao Pedro ejecute la cláusula de rescisión.

João Pedro y la oferta que recibió por parte de Cruz Azul|Crédito: Azteca Deportes

¿Qué dijo Joao Pedro sobre salir de Atlético San Luis?

Una curiosidad es que hace pocos días Joao Pedro dio a entender que seguiría en San Luis en este Clausura 2026. Sus palabras fueron: “Elegir quedarme acá fue la mejor cosa, sin duda. En ningún momento después de la decisión tuve duda de si era correcto”, expresó hace pocas horas el delantero brasileño.

“Me siento importante desde el primer día, la conexión con los muchachos, con la directiva, con la playera, con la afición, con el estadio, con la ciudad… ver a mis hijos y a mi mujer que se encuentran bien… Tenemos la conciencia de lo importante que es que se sientan bien en un sitio”, agregó. No obstante, ahora parece que se irá.

“Elegir quedarme acá fue la mejor cosa, sin duda. En ningún momento después de la decisión tuve duda de si era correcto… la conexión que con los muchachos, con la directiva, con la playera, con la afición, con la ciudad… ver mis hijos y mi mujer que se encuentra bien”. pic.twitter.com/josw1GbJvQ — Pau Benavente 🌿 (@pbenaventeg) February 1, 2026

