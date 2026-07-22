Plantilla oficial del Club Puebla: lista completa de quiénes conforman el equipo en julio 2026

El Club Puebla comenzó una nueva etapa en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La Franja renovó distintas zonas del campo, incorporó nueve refuerzos y apostó por Gerardo Espinoza para encabezar el proyecto desde el banquillo.

El conjunto poblano combina jugadores experimentados, extranjeros y elementos surgidos de sus Fuerzas Básicas. Esta es la plantilla publicada por el club y actualizada al 22 de julio de 2026.

Lista completa de jugadores del Puebla en julio de 2026

La plantilla del Puebla está integrada por 27 futbolistas. La nómina se divide en tres porteros, nueve defensas, nueve mediocampistas y seis delanteros.

Porteros

Ricardo Daniel Gutiérrez Hernández: portero, dorsal 28.

Jesús Iván Rodríguez: portero, dorsal 33.

Yael Ortega: portero, dorsal 182.

Defensas

Ángel Leyva: defensa central, dorsal 2.

Juan Pablo Vargas: defensa central, dorsal 4.

Facundo Almada: defensa central, dorsal 5.

Fernando Monárrez: lateral izquierdo, dorsal 7.

Iker Moreno: lateral derecho, dorsal 12.

Eduardo Navarro: defensa central, dorsal 13.

Óscar Villa: lateral izquierdo, dorsal 15.

José Rodrigo Pachuca: defensa central, dorsal 20.

Álvaro Alejandro de la Rosa: defensa, dorsal 195.

Puebla durante el Clausura 2026|Crédito: @ClubPueblaMX / X

Mediocampistas

Alberto Herrera: mediocampista, dorsal 3.

Mathías Tomás: mediocampista ofensivo, dorsal 10.

Alonso Ramírez: mediocampista, dorsal 16.

Raúl Castillo: mediocampista, dorsal 17.

Sergio Sanabria: mediocampista, dorsal 21.

Carlos Baltazar: mediocampista, dorsal 22.

Alejandro Organista: mediocampista, dorsal 24.

Brayan Garnica: extremo derecho, dorsal 27.

Lucas Camilo Azevedo: mediocampista, dorsal 34.

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Delanteros

Omar Moreno: delantero centro, dorsal 8.

Luifer Hernández: delantero centro, dorsal 9.

Emiliano Gómez: segundo delantero, dorsal 11.

Ignacio Maestro Puch: delantero centro, dorsal 19.

Kevin Velasco: extremo, dorsal 26.

Eduardo Mustre: delantero centro, dorsal 29.

Quiénes son los refuerzos del Puebla para el Apertura 2026

Puebla presentó oficialmente nueve incorporaciones para afrontar el torneo. Facundo Almada, Ángel Leyva y Óscar Villa llegaron para fortalecer la defensa, mientras que Alberto Herrera regresó al club para convertirse en una alternativa en el mediocampo.

El delantero es del interés del Necaxa y Rayados de Monterrey.|Club Puebla

También se incorporaron Sergio Sanabria, Mathías Tomás y Lucas Camilo Azevedo. Para el ataque, la directiva sumó a Omar Moreno y Luifer Hernández.

Rafael García, director deportivo de La Franja, aseguró durante la presentación que la plantilla quedó completa. El armado mantiene una base del torneo anterior, pero incorpora alternativas en cada una de las líneas.

Quién es el entrenador del Club Puebla

Gerardo Espinoza es el director técnico del Puebla para el Apertura 2026. El entrenador mexicano asumió el cargo en mayo y reemplazó a Albert Espigares, quien dejó el banquillo después del Clausura 2026.

Su cuerpo técnico está compuesto por Juan Antonio Torres Servín y José Francisco Canales García como auxiliares. Gustavo Leombruno ocupa el puesto de preparador físico, mientras que Alan Enrique Cruz Munguía también forma parte del grupo de trabajo. Arturo Alcalde Santerbas es el médico del plantel.