Playoffs NBA 2026 presenta 3 JUEGOS HOY martes 21 de abril | Hora y lugar

¡La máxima categoría del baloncesto profesional está que arde! El fin de semana pasado los amantes al basquetbol disfrutaron de auténticos juegos de alarido, motivo por el cual es fundamental conocer absolutamente todo respecto a los playoffs de la NBA que se jugarán hoy martes 21 de abril.

Los playoffs de la NBA

Serán un total de tres los juegos que se realizarán durante este día correspondientes a la postemporada de la NBA, en una campaña que ha dejado un gran sabor de boca en cuanto a espectáculo se refiere. ¿A qué hora y en qué estadio serán los partidos de hoy 21 de abril?

NBA 2026: Los juegos de playoffs que se disputarán hoy martes 21 de abril

Celtics vs 76ers | 17:00 horas | TD Garden, en Boston.

Spurs vs Trail Blazers | 18:00 horas | AT&T Center, en San Antonio.

Lakers vs Rockets | 20:30 horas | Crypto.com

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Long weekend mood 😝 pic.twitter.com/1g1Moe1efM — Boston Celtics (@celtics) April 20, 2026

¿Cómo van las llaves de la NBA hasta ahora?

Lo primero que debes tener en cuenta es que este será el segundo juego entre cada una de estas instituciones después de lo vivido el fin de semana pasado. Ante ello, tres de estas ya cuentan con una mínima ventaja respecto a su rival rumbo a la siguiente fase de la NBA 2026.

Los Celtics de Boston, por ejemplo, llegan con una victoria sobre los 76ers luego de vencerlos el domingo pasado a través de un contundente marcador de 123 ante 91, lo cual habla del impacto que la escuadra tiene en ataque y de la forma en cómo suele defenderse en bloque.

De la misma forma, los Spurs de San Antonio llegan con la ventaja en el marcador luego de derrotar a su rival el fin de semana pasado por 111-98. Finalmente, los Lakers también demostraron de qué están hechos en esta temporada 2026 de la NBA al derrotar a los Rockets por 107-98, por lo que intentarán sumar un triunfo más durante este día.