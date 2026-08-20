Alza de costos atrasaría llegada de la PlayStation 6; se revela posible fecha de su lanzamiento

La PlayStation 6 se ha convertido en una de las consolas más esperadas de todos los tiempos, pues de acuerdo con lo establecido por Sony se trata de una consola que superará cualquier tipo de paradigma actual, lo cual la convierte en un antes y un después en esta industria.

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Durante un tiempo se pensó que la PlayStation 6 podría llegar a finales de este año; es decir, seis años después de que saliera su última versión. Sin embargo, ahora Sony ha sorprendido a propios y extraños luego de “confirmar” que esta se retrasó debido a cuestiones plenamente económicas.

¿Por qué la PlayStation 6 se podría atrasar hasta el 2028?

Hiroki Totoki, director ejecutivo de Sony, mencionó que la compañía no ha fijado una fecha para el lanzamiento de la PlayStation 6, y esto se debe plenamente al aumento en los costos para su producción, lo cual ha hecho que la inversión tenga elevados precios respecto a lo pensado inicialmente.

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GTA 6 appears in a new PlayStation commercial.



Previously seen footage features new audio, including the sound of the trunk closing. pic.twitter.com/NouyTI4l35 — GTA 6 Updates (@gtasix_) August 17, 2026

Con ello, no se descarta que Sony pueda retrasar su lanzamiento a fin de que los costos se reduzcan y evitar, con ello, un precio inicial por demás elevado para los consumidores, lo cual ocasionaría que sus ventas no fueran las esperadas debido a lo alto de su precio.

¿Cuándo saldría a la venta la PlayStation 6?

Después de que una fecha tentativa para su lanzamiento fuera a finales de este año, ahora se espera que la PlayStation 6 pueda lanzarse durante algún momento del 2028; es decir, su llegada podría tardar más de un año de acuerdo con las estimaciones establecidas por Sony.

Cabe mencionar que hasta el momento no existe una fecha oficial, pues la prioridad para Sony es equilibrar, en la medida de lo posible, la inversión que harán en esta consola respecto a la rentabilidad que pueda tener, lo anterior considerando el impacto que la misma tendría en el mundo de los videojuegos.