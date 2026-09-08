Polonia vs México: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del partido de la Copa Mundial Femenil sub-20 de la FIFA 2026, marcador online

La Selección Mexicana sub-20 femenil buscará dar la campanada de la jornada 2 en la Copa Mundial de la especialidad. Las pupilas de Doriva Bueno se enfrentaran a Polonia (la selección local) con la firme convicción de sacar puntos y soñar con la clasificación a los octavos de final de la justa mundialista. En la primera fecha, México empató a dos tantos con Benin y cerrará la fase de grupos en un auténtico partidazo frente a la Argentina.

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