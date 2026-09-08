¡A todo o nada! México cae ante Polonia y se jugará la vida contra Argentina: Resumen, Goles y mejores momentos

La Selección Mexicana sufrió un doloroso descalabro 1-2 frente a su similar de Polonia, un resultado que obliga al conjunto azteca a jugarse el todo por el todo en la última jornada de la fase de grupos en el Copa Mundial Femenil Sub-20.

El encuentro arrancó con una enorme ilusión para las mexicanas. Apenas al minuto 5, la intensa presión de Noemí Villalobos forzó un error garrafal en la zaga polaca, provocando un autogol que puso en ventaja al conjunto azteca. Sin embargo, la alegría duró muy poco. Al minuto 8, Oliwia Zwiazek aprovechó un descuido defensivo para sacar un zapatazo implacable al ángulo, dejando sin oportunidad a la guardameta azteca y colocando el 1-1 en la pizarra.

El duelo se mantuvo ríspido y parejo en la segunda mitad, pero la balanza se inclinó de forma definitiva al minuto 75. Tras una infracción en el área revisada por la silbante a través del VAR, Zuzanna Witek cobró de forma fantástica desde el punto penal para sentenciar el 1-2 definitivo a favor de las europeas.

Con esta victoria, Polonia alcanzó los 6 puntos y aseguró de manera oficial su boleto a la siguiente ronda del certamen mundialista. Por su parte, la Selección Mexicana quedó contra las cuerdas y no tiene margen de error: necesitará derrotar sí o sí a la Selección de Argentina en su próximo compromiso para mantener vivo el sueño de avanzar de fase. Partido que se jugará el viernes 11 de septiembre en la Arena Katowice.

Previo del encuentro

La Selección Mexicana sub-20 femenil buscará dar la campanada de la jornada 2 en la Copa Mundial de la especialidad. Las pupilas de Doriva Bueno se enfrentaran a Polonia (la selección local) con la firme convicción de sacar puntos y soñar con la clasificación a los octavos de final de la justa mundialista. En la primera fecha, México empató a dos tantos con Benin y cerrará la fase de grupos en un auténtico partidazo frente a la Argentina.

Te puede interesar: TV Azteca Deportes Network EN VIVO