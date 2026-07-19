¿Qué pasó con la Hormiga González? Milito reveló por qué no jugó ante Toluca

Armando “Hormiga” González regresó a Chivas después de participar con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque el delantero se encontraba disponible, Gabriel Milito decidió dejarlo fuera del once titular en la derrota por 2-0 frente al Toluca, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026.

La decisión generó dudas entre los aficionados, principalmente porque la Hormiga fue uno de los jugadores más importantes del Guadalajara durante la temporada anterior. Tras el encuentro, el entrenador argentino explicó qué ocurrió con el atacante.

Por qué Armando González no fue titular contra Toluca

Milito señaló que González comenzó como suplente debido a su falta de ritmo competitivo. El delantero estuvo concentrado durante varias semanas con México, pero apenas disputó 15 minutos en los últimos dos meses.

Cómo influyó Gabriel Milito en Hormiga González|Crédito: Azteca Deportes

“En el caso de la Hormiga, en los últimos dos meses jugó solo 15 minutos en el debut con Sudáfrica; sentía que tenía compañeros que venían en mejor estado de forma para iniciar el partido”, explicó Milito después de la derrota.

El entrenador remarcó que Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado sí comenzaron el partido porque tuvieron mayor continuidad durante el Mundial. La decisión, por lo tanto, no estuvo relacionada con una lesión, un castigo o una posible salida del club.

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La Hormiga González y su partido ante Toluca

Aunque no apareció en la alineación inicial, Armando González sí participó contra los Diablos Rojos. El delantero ingresó al minuto 55 en lugar de Richard Ledezma, cuando Chivas ya perdía y jugaba con diez futbolistas por la expulsión de Ángel Sepúlveda.

La Hormiga estuvo cerca de marcar apenas dos minutos después de entrar. El canterano recibió un balón filtrado y sacó un disparo potente, pero Luis García respondió para evitar el descuento del Guadalajara. Chivas confirmó que González ingresó y generó una de las oportunidades más claras.

De esta manera, González acumuló alrededor de 35 minutos en su regreso con el Rebaño. Su participación podría aumentar conforme recupere ritmo y vuelva a trabajar con regularidad bajo las órdenes de Milito.

‘Hormiga’ González, jugador de Chivas|Crédito: @Chivas / X

Qué dijo Gabriel Milito sobre la derrota de Chivas

El estratega argentino consideró que el primer tiempo fue disputado, pero señaló que el penal convertido por Alexis Vega cambió el desarrollo del encuentro. También reconoció que la infracción que originó el primer gol pudo evitarse.

En el segundo tiempo, Ángel Sepúlveda fue expulsado al minuto 47. Chivas tuvo que buscar el empate con un futbolista menos y terminó recibiendo el segundo tanto, marcado por Jesús Gallardo al 73’.

“Jugar 50 minutos con 10 jugadores es muy, muy difícil”, reconoció Milito, quien también explicó que el cansancio afectó a sus dirigidos durante el tramo final. Pese al resultado, destacó que sus futbolistas mantuvieron la intención de atacar.