Portero de selección nacional se desmaya cuando se entera que fue convocado a la Copa (VIDEO)

Carlo Ancelotti soltó la lista definitiva de 26 convocados de la Selección de Brasil, y la gran sorpresa fue la inclusión del experimentado guardameta del Gremio, Weverton. Sin embargo, lo que debió ser una fiesta total en el living de su casa se transformó en un susto enorme: al escuchar su nombre en la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el arquero de 38 años sufrió un desmayo por la emoción y cayó fulminado al suelo, un momento impactante en el que su familia, absorta en el festejo, ni siquiera se dio cuenta de su estado de inicio.

Mientras el veterano portero perdía el conocimiento y quedaba tendido en la alfombra, sus allegados saltaron, gritaron y corrieron por toda la habitación celebrando la hazaña. “Creo que tuve un pequeño desmayo. Ya vi las imágenes varias veces y le agradezco a Dios porque mi hermano casi me aplasta la cabeza en el festejo”, declaró el propio Weverton entre risas durante una rueda de prensa en la Arena do Gremio. La escena reflejó a la perfección la inmensa carga dramática que significa vestir la verdeamarela en una Copa Mundial de la FIFA.

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El calendario de Brasil en la Fase de Grupos

Superado el tremendo susto médico, Weverton tendrá que empacar las maletas para sumarse a Ederson y Alisson bajo los tres palos de la pentacampeona del mundo. Integrada en el sector correspondiente de la Fase de Grupos, Brasil iniciará su camino oficial en las sedes norteamericanas en los siguientes compromisos:

Brasil vs. Marruecos

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026 Sede: Estadio Nueva Jersey

Brasil vs. Suecia

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026 Sede: Estadio Filadelfia

Escocia vs. Brasil

Fecha: miércoles 24 de junio de 2026 Sede: Estadio Miami



Con la inclusión de Weverton, el Scratch mantiene viva su vieja cábala histórica: Brasil jamás ha ganado un Mundial sin contar con al menos un portero militando en el balompié local brasileño. Con el corazón ya estabilizado, el arquero se reportará a las órdenes de Ancelotti la próxima semana para arrancar la misión por la sexta estrella.

