Él podría ser el próximo rival de Conor McGregor en 2027; revelan posible fecha

Tuvieron que pasar cinco años para que el irlandés Conor McGregor volviera a presentarse en un octágono de lucha a través de la pelea estelar de la UFC número 329; sin embargo, su retorno no superó las expectativas y, de hecho, generó muchas críticas hacia su estado físico.

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Ante tal situación, y a sabiendas que muy probablemente Conor McGregor no vuelva a pelear en el resto del año, su rival Max Holloway considera que aún tiene lo necesario para que se haga la tan ansiada trilogía entre ambos, motivo por el cual luce interesante conocer más al respecto.

¿Qué tan probable es la trilogía entre Conor McGregor y Max Holloway para 2027?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Conor McGregor perdió su su regreso a la UFC apenas en el primer round al segundo 69, esto luego de una lesión que tuvo tras intentar dar una patada a su rival que generó una fractura en su rodilla derecha, la cual impidió que tuviera el regreso que tanto anheló.

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Luego de la pelea, su rival, Max Holloway, aseguró en conferencia de prensa que le gustaría tener su trilogía ante el irlandés para el 2027. Y si bien a Conor le agradaría esta situación por el impacto tanto mediático como económico que resultaría, la realidad es que la contienda está lejos de llevarse a cabo.

Esto deriva de las palabras de Dana White, presidente de la UFC que aseguró que no está del todo de acuerdo con esta situación, pues considera poco viable comenzar a realizar un combate inmediatamente después de terminar el primero, por lo que, si bien no rechazó por completo tal situación, sí mostró su desprecio hacia la misma.

¿Cuáles son los números de Max Holloway, posible rival de Conor McGregor?

Max Holloway es, en estos momentos, uno de los peleadores más interesantes que tiene la UFC luego de registrar un total de 28 victorias por solo 9 derrotas a nivel profesional. Además, presume haber sido Campeón Mundial de Peso Pluma de la empresa, así como Campeón Interino de la misma y tener el récord de más golpes significativos en esta.