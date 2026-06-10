Estas podrían ser las DOS LUCHAS ESTELARES de AAA Triplemanía 34

La Noche de los Grandes superó las expectativas y se ha convertido, sin duda, en uno de los eventos de lucha libre más importantes de los últimos años a nivel mundial. Ahora, consciente de esta situación la AAA ha comenzado a planear lo que será su Triplemanía 34.

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Como sabes, Triplemanía es el evento más importante que la AAA tiene durante el año, por lo que, para esta edición 34, la injerencia de la WWE ha hecho que la función se divida en dos días, por lo que se espera que las dos luchas estelares rocen los niveles de la perfección.

¿Qué luchas serían las estelares en AAA Triplemanía 34?

Lo primero a tener en cuenta es que AAA Triplemanía 34 se llevará a cabo el 11 de septiembre en los Estados Unidos, mientras que el 13 del mismo mes regresará a la Ciudad de México. La primera parte se realizará en el Luxor de las Vegas, mientras que la segunda se llevará a cabo en la Arena CDMX.

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Hasta el momento no existe información respecto a la cartelera para este evento; sin embargo, distintos insiders han comenzado a especular sobre los posibles combates estelar que tendrá AAA Triplemanía 34, por lo que los rostros más importantes de la empresa seguramente acapararán este espacio.

Así, se espera que uno de los combates sea entre El Grande Americano y Dominik Mysterio por el Megacampeonato de la AAA, mientras que el segundo podría ser la lucha por el retiro entre el mismo Dominik y Rey Mysterio, quien ha amagado con su despido de la lucha libre desde hace algunos meses.

¿Qué otros luchadores podrían estar en Triplemanía 34?

Al ser este uno de los eventos más importantes que la WWE y la AAA tendrán en el año, se espera que estrellas de la talla de Penta, Rey Fénix, La Parka, Psycho Clown, Mr Iguana, Omos, El Hijo del Vikingo, Pagano y el Hijo de Doctor Wagner Jr hagan acto de presencia en la arena.