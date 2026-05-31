Predijo al GANADOR de los últimos 3 MUNDIALES; ahora eligió al CAMPEÓN de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de comenzar y, con ella, un sinfín de curiosidades que han aparecido en los últimos días en las redes sociales. Una de ellas tiene que ver con Joachim Klement, quien ha dado a conocer su postura respecto al campeón de este evento.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Para dar un poco de contexto, cabe decir que Joachim Klement se ha vuelto viral en las redes sociales luego de haber atinado a los últimos tres campeones mundiales; es decir, Argentina, Francia y Alemania. Por tal motivo, son miles de personas las que desean conocer su predicción para esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién será el campeón del Mundial 2026, según Joachim Klement?

Lo primero a tener en cuenta es que Joachim Klement es un jefe de estrategia en una banda de inversión internacional, por lo que cuenta con más de 20 años de experiencia en el apartado financiero. Además, en su CV aparece su autoría en los libros “7 errores que todo inversor comete” y “Geoeconomía: la interacción entre geopolítica, economía e inversiones”.

Te puede interesar: Este es el dato que acerca a Cruz Azul al título de Liga BBVA MX

Te puede interesar: ¿Cuándo defenderá Penta su título de la WWE?

🏆⚽️ ¿Quién será el próximo Campeón del Mundo?



📊El matemático Joachim Klement acertó los últimos 3 Mundiales ya hizo su predicción para 2026…



🤯 La selección campeona levantaría su PRIMER Mundial



🇦🇷🇵🇹 Además, Messi y Cristiano Ronaldo se cruzarían en su última Copa del Mundo… pic.twitter.com/8QD69wU2eI — Santiago Zavattiero (@santiagasu) May 16, 2026

Ser experto en distintas áreas le ha permitido hacer una serie de cálculos relacionados con el futbol, y fue precisamente en Brasil 2014 en donde se volvió famoso al atinar al campeonato de Alemania, situación que repitió en Rusia 2018 y Qatar 2022 con Francia y Argentina.

Ante ello, su teoría basada en modelos matemáticos y variables estadísticas, explica que la Selección con más probabilidades de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 es nada más y nada menos que la escuadra de los Países Bajos, lo cual haría que una nueva selección logre el oro por primera vez en su historia.

¿En qué grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 están los Países Bajos?

La Selección de los Países Bajos forma parte del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que es considerado uno de los más complicados de esta primera fase toda vez que los neerlandeses tendrán que enfrentar a escuadras como Suecia, Túnez y Japón.

