Así reaccionó la prensa Argentina a la lesión del Tecatito Corona

La Selección Mexicana ha sufrido una baja sensible de cara al Mundial de Qatar 2022, pues el Tecatito Corona, uno de los máximos referentes del conjunto, sufrió una terrible lesión, misma que le impedirá hacer el viaje; en Argentina la noticia hizo gran eco.

Como se sabe uno de los duelos más complicados y parejos de la Fase de Grupos de Qatar 2022 será el México vs Argentina, correspondiente a la Jornada 2, y esta baja para el equipo del Tata Martino será dura, pues Tecatito, junto a Raúl Jiménez y Chucky Lozano, parecía iba a ser el tridente de ataque.

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Así reaccionó la prensa en Argentina por la lesión del Tecatito

Diversos medios en Argentina hablaron de la lesión que le impedirá al Tecatito Corona asistir a Qatar 2022, pues uno de los principales, como es ‘TyC Sports’, redactó que necesitamos de ‘un milagro’ para recuperarlo u encontrar a un sustituto.

“El picante extremo mexicano se lesionó este miércoles por la mañana en la última práctica de Sevilla. Según informó el club, ocurrió "en un lance del juego sin que mediara golpe alguno". A poco más de tres meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, México y Corona necesitan de un milagro para llegar en condiciones a disputar el certamen. Tata Martino tendrá trabajo para pensar cómo resolver su más que probable ausencia”, dijeron.

‘El Clarín’, otro de los medios importantes, comentó que “el delantero de Sevilla y el seleccionado mexicano Jesús "Tecatito" Corona sufrió hoy la rotura del peroné y de los ligamentos del tobillo de la pierna izquierda y se perderá el Mundial Qatar 2022, lo que representa una significativa ausencia para uno de los rivales argentinos”.

Finalmente el diario ‘Olé’ publicó: “Malas noticias para el Tata Martino. En un entrenamiento con el Sevilla, el extremo mexicano Jesús Corona sufrió una importante lesión que frustrará su participación en el Mundial de Qatar 2022. Este jueves, Tecatito se rompió el peroné y el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo, lo que lo alejará de las canchas por lo que resta del año”.

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Resalta que en Argentina califican a Jesús Manuel Corona como una estrella y todos comentan que es una baja sensible, pues es de los jugadores más destacados del equipo, por lo que ya veremos cómo cubre el Tata Martino a este jugador.

