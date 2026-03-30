Prensa de Portugal se burla del himno nacional mexicano tras partido: “La cucaracha...”

A pesar del empate a cero entre México y Portugal, dicho partido dejó mucha tela que cortar. En esta ocasión, el medio portugués Sport TV quedó en el ojo de la tormenta al burlarse del himno nacional mexicano en televisión abierta. Esta acción generó una gran indignación en redes sociales tanto por los aficionados mexicanos como portugueses, por lo que el medio de comunicación tuvo que dar de baja el video.

La burla de Sport TV al himno de México

Durante la previa del juego entre México y Portugal, el canal Sport TV puso en cámara a tres influencers locales haciendo un seguimiento de lo que sucedía en el Estadio Azteca (ahora Banorte). Si bien es cierto que, anteriormente, los mismos catalogaron al Coloso de Santa Úrsula como “un terreno mítico, es un pasto sagrado donde jugaron Maradona y Pelé”, todo se derrumbó en los minutos siguientes.

Roberto Alvarado (L) of Mexico fights fo rthe ball with Nuno Mendes (R) of Portugal during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|David Leah/David Leah

Cuando comenzaba la ceremonia de los himnos con ambos equipos en el terreno de juego y fue el turno de México, los creadores de contenido empezaron a cantar “la cucaracha, ya no puede caminar”, mientras celebraban y no podían contener las carcajadas. Sport TV comparó el himno nacional con la mítica canción infantil ‘La Cucaracha’, de El Tiburón Mayor.

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El video fue publicado en el TikTok oficial del canal y alcanzó a superar las 130 mil reproducciones. Como era de esperarse, miles de mexicanos inundaron la publicación de comentarios señalando la terrible “falta de respeto” que había cometido Sport TV. Incluso los propios aficionados portugueses se mostraron indignados con el posteo del medio de comunicación reclamando por “respeto hacia los oponentes”.

Sport TV eliminó la publicación

Ante la gran cantidad de comentarios negativos, el medio portugués tomó la decisión de eliminar el video de la plataforma para evitar seguir generando repercusión. De todos modos, Sport TV no ha ofrecido ningún tipo de disculpa ni tampoco han explicado el por qué de la situación.