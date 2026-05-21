Entre leones y vida salvaje, Senegal revela lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM!

Senegal se suma a las selecciones alrededor del mundo que presentan a sus convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Con un grupo de 28 elegidos revelados en un video entre leones y vida salvaje, se dio esta revelación cuando el certamen veraniego está a 21 días de comenzar.

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Senegal, como otras selecciones clasificadas, ha decidido tomar una ruta alternativa y no solo presentar un documento con los nombres de los jugadores. El cuadro africano decidió armar una pieza llena de adrenalina en leones y reflejo de sus raíces y cultura dando a conocer a los seleccionados que, "investidos del honor supremo de defender nuestros colores en la escena más grande del fútbol mundial: la Copa del Mundo".

En el aspecto deportivo, Senegal luce como una máquina, pues ninguno de los jugadores militan en su Liga local y sobre todo tiene futbolistas que militan en la Ligue 1 de Francia, además hay en las mejores ligas del mundo como Premier League o La Liga.

La mezcla de jugadores que militan en esas Ligas aportará experiencia, que sumado con las condiciones propias de los senegaleses, harán un equipo que pinta para inclusive ser un 'caballo negro'.

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DT Pape Bouna, deberá de recortar lista a 26 jugadores

Senegal en esta presentación revela a 28 jugadores para el Mundial, pero destaca que deberá hacer un recorte de dos elementos para enviar a la FIFA a los 26 que comprende la lista final. El momento será cruel cuando dos se queden sin asistir a la Copa del Mundo, pero también cerrará filas en miras de aumentar la competitividad en sus líneas.

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📋 La Liste des 28 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2026. #FIFAWC2026 #ListeGaideyi #DemBaJeex pic.twitter.com/lA7qkL9UfV — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

La lista de convocados de Senegal para el Mundial

Arqueros

Edouard Mendy (Al Ahli)

Mory Diaw (Le Havre)

Yehvann Diouf (Niza)

Defensores

Krépin Diatta (Mónaco)

Antoine Mendy (Niza)

Kalidou Koulibaly (Al Ahli)

El Hadji Malick Diouf (West Ham)

Mamadou Sarr (Estrasburgo)

Moussa Niakhaté (O. Lyon)

Moustapha Mbow (Paris)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)

Ismaïl Jakobs (Galatasaray)

Ilay Camara (Anderlecht).

Medios

Idrissa Gana Gueye (Everton)

Pape Gueye (Villarreal)

Lamine Camara (Mónaco)

Habib Diarra (Sunderland)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Pape Matar Sarr (Tottenham)

Bara Sapoko Ndiaye (Bayern)

Delanteros

Sadio Mané (Al Nassr)

Ismaïla Sarr (Crystal Palace)

Iliman Ndiaye (Everton)

Assane Diao (Como)

Ibrahim Mbaye (PSG)

Nicolas Jackson (Bayern)

Bamba Dieng (Lorient)

Cherif Ndiaye (Samsunspor)