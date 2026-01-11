Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos madre e hijo competirían en la misma edición

Las historias que se concretan en los Juegos Olímpicos son las que hacen que el deporte tenga una narrativa envolvente, la cual atrapa a miles de aficionados a lo largo del mundo. Ahora, en México está a punto de cerrarse uno de los casos más impactantes de los años recientes. Y es que madre e hijo podrían competir juntos en la misma justa… esto el próximo febrero. Esta es la historia de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola.

¿Cuál es la historia que podría marcar para siempre los Juegos Olímpicos?

Del próximo 6 de febrero al 22 del mismo mes, Milán-Cortina recibirá a los atletas que competirán en la nueva edición de invierno de los JJOO. Con esto en mente, México también tendrá su debida delegación para buscar escribir historias dignas de película. Serán cinco los atletas que estarán en las distintas disciplinas de estos juegos, entre los cuales pueden estar madre e hijo.

La que ya tiene su boleto asegurado es Sarah Schleper, leyenda del olimpismo invernal mexicano. Se convertirá en la atleta que más veces ha participado en unos Juegos Olímpicos de la especialidad y además su hijo podría ganar la plaza que México todavía no define.

Esta particularidad sería histórica, pues en el caso mexicano jamás se había visto algo así. En unos Juegos Olímpicos de Invierno es un caso inédito (a nivel mundial) y en los JJOO de verano solamente ha ocurrido en una ocasión. Esto se concretó en Río de Janeiro 2016, cuando Nino Salukvadze y Tsotne Machavariani vivieron dicha situación con Georgia.

Podríamos ver a madre e hijo olímpicos 🇲🇽



Sarah Schleper ya está clasificada a lo que serán sus séptimos Juegos en #MilanoCortina2026, pero hay otra plaza que no tiene nombre aún en Esquí Alpino.



Ese boleto está disputado entre Alessandro Cantele y Lasse Gaxiola, este último… pic.twitter.com/MY0nvF6y5S — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) January 7, 2026

¿Quién es el hijo que haría historia en estos Juegos Olímpicos?

Desde hace unas semanas se anunció que México conocería a su último representante para su delegación en Italia el próximo 18 de enero. Allí, Lasse Gaxiola es el nombre que destaca por lo anecdótico que resultaría verle compitiendo en la misma justa que su madre. Tanto él como Alessandro Cantele estuvieron acumulando la mayor cantidad de puntos FIS, para conocer al quinto atleta tricolor. Por ello, hay mucha expectativa alrededor del anuncio del último clasificado a Milán-Cortina 2026.