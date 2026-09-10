Las primeras palabras de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana

Este jueves 10 de septiembre dle 2026, Rafael Márquez dio sus primeras declaraciones al ser presentado ante los medios de comunicación como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

Las primeras palabras de Rafa Márquez

Ante su presentación Rafa Márquez agradeció a la prensa por asistir al evento, reveló estar contento e ilusionado de ser entrenador de México. Explicó que cuando le propusieron el poder venir a la Selección Mexicana lo ilusionó, ahora se vuelve realidad.

Además, agradeció por trabajar con Javier Aguirre a quien catalogó como el mejor entrenador que se ha tenido en el país. Detalló que no va a trabajar desde cero porque conoce a los jugadores y se encuentra ilusionado de poder hacer crecer a la Selección Mexicana.

"Agradecerle a la gente de prensa por estar aquí hoy. Muy contento, muy feliz, muy ilusionado de tomar la responsabilidad, cuando me propusieron el poder venir y que se haya hecho realidad, desde el primer momento me ilusionó, el poder trabajar con Javier y aprender del mejor entrenador que hemos tenido en México. Ahora con todo el resultado que hemos tenido en Copa del Mundo, me deja un buen sabor de boca, no voy a trabajar desde cero, me tiene muy ilusionado poder hacer crecer esta selección.

Primeras palabras de Rafa al frente de la Selección Azteca 🇲🇽 Inicia la etapa de un histórico, notamos a un Rafa lleno de ilusión, hay ganas de crecer y las bases ya están listas 🫡#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/HI06pSZlET — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2026

Rafa aprovechó para destacar que busca la disposición de los jugadores de poder hacer su mejor papel en sus equipos para poder ser llamados, busca la competencia interna y que más futbolistas quieran formar parte de la Selección Mexicana.

"Busco la disposición, cada uno de los jugadores tendrá que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para ser considerados, eso es lo principal, tienen que estar en su mejor nivel para poder pertenecer al equipo, y mientras haya más elementos en forma, habrá más competencia y aquí sacaremos el máximo de cada uno de ellos".