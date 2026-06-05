Lo primero que hizo Raphael Veiga tras la salida de André Jardine del Club América

El Club América cambió de entrenador y hay jugadores que tendrían una nueva oportunidad con Guillermo Almada como DT. Sin embargo, hay otros a los que la salida de André Jardine puede jugarles en contra. En ese sentido, el nombre que aparece como posible afectado es el de Raphael Veiga, que tuvo su primera reacción tras la salida del director técnico de su país.

De acuerdo al reporte de Federico Mazza, la primera reacción de Raphael Veiga tras la salida de Jardine fue ponerse a tocar el piano, un pasatiempos que encontró en los últimos tiempos. El mediapunta ha encontrado en esta actividad lo que necesitaba para contrarrestar las presiones del futbol y de los entrenamientos diarios. Ahora, América se interesa en el mercado de fichajes.

¿Por qué se dice que el futuro de Raphel Veiga peligra en el Club América?

Tras la salida de André Jardine, parece complejo que el mediapunta brasileño de 30 años se mantenga en la institución azulcrema. La explicación es que Veiga llegó por expreso pedido de Jardine y está a préstamo en América. Esto quiere decir que el club debería poner una buena suma de dinero para ficharlo en diciembre de este 2026.

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Cabe destacar que Veiga es un ídolo en el Palmeiras de Brasil, por lo que tampoco resultaría extraño que elija volver al equipo de su país al finalizar su cesión en Coapa. El responsable de su llegada a la capital mexicana ya no está en la institución, lo que lo deja a la deriva y a la espera de saber qué quiere hacer Almada con él y cuánto protagonismo le dará en el Apertura 2026.

APARECIÓ VEIGA



Aquí el primer gol de Raphael Veiga con el Club América



Luego de dar destellos de su calidad, finalmente llega su ansiado gol; potente cabezazo tras un gran centro de Violante.



YA ANOTÓ VEIGA, EL MAGO BRASILEÑO 🇧🇷🔥pic.twitter.com/fCxvtohSrq — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 21, 2026

Los números de Raphael Veiga en el Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Raphael Veiga en el Club América han sido los siguientes:

20 partidos jugados

13 encuentros disputados como titular

3 goles convertidos

3 asistencias aportadas

2 tarjetas amarillas y 0 expulsiones.