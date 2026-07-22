El problema que tiene Pizarro para el partido de Tigres ante San Luis

Los Tigres ya tienen su primer gran problema en este torneo debido a que el técnico Guido Pizarro tendrá que mover bruscamente la alineación de cara al partido contra el Atlético de San Luis de este fin de semana. El conjunto regiomontano no contará con ningún delantero nominal ante la ausencia del uruguayo Rodrigo Aguirre por la expulsión que sufrió en la primera fecha del Apertura 2026 en el duelo contra los Xolos por taparse la boca mientras enfrentaba a un rival.

Rodrigo Aguirre reemplazará a Henry Martín para el partido entre América y Rayados de Monterrey|@aguirrerodrigo21

En la plantilla ya no se encuentra otro “9” ahora que no está André-Pierre Gignac, sumado a que el atacante argentino Ángel Correa se encuentra entre la incertidumbre de si continuará o se irá al River Plate de Argentina. Así el entrenador del conjunto de la UANL deberá buscar adaptar a otros futbolistas en esta posición o recurrir a algún elemento de las fuerzas básicas para el debut de los “Felinos” en la cancha del Estadio Universitario este sábado 25 de julio.

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Las opciones de Pizarro para la delantera de Tigres

El mexicano, Ozziel Herrera, apunta para ser el referente de la ofensiva en este encuentro contra los potosinos, ya que si bien juega más pegado a la banda cuenta con un importante aporte goleador como se demostró en la fecha inaugural en la que marcó el único tanto de los Tigres. La otra opción de experiencia es el argentino Juan Brunetta, quien ya ha disputado algunos juegos en anteriores torneos como el delantero del equipo, aprovechando su capacidad para encontrar disparos.

Finalmente diferentes reportes desde la “Sultana del Norte” señalan que Pizarro también analiza la posibilidad de darle la oportunidad a jóvenes de las fuerzas básicas como Diego Ramírez y Antonio de María y Ocampos, este último siendo goleador de la Sub-21. Bajo este panorama los de la “U” de Nuevo León se preparan para enfrentar a los potosinos en el “Volcán” en busca de sus primeros puntos después de la derrota ante el conjunto fronterizo.