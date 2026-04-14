Se fue por la puerta chica de Argentina, llegó gratis a la Liga BBVA MX y hoy es el líder de su equipo en la tabla de goleo

La tabla de goleo tras la Jornada 14 del Clausura 2026 está al rojo vivo. La Hormiga González y João Pedro comparten la cima. Algunos escalones más abajo aparece un futbolista que se fue por la puerta chica de Argentina, llegó gratis a la Liga BBVA MX y hoy es el jugador que más goles tiene en su equipo.

Mientras que un equipo de la Liga MX puso los boletos para la Jornada 15, mucho se habla sobre la actualidad de los delanteros de los distintos equipos en este Clausura 2026. Pachuca cuenta con Salomón Rondón, quien lleva 5 goles en lo que va del torneo y es el máximo goleador de Los Tuzos, incluso a pesar de que recién regresó a las filas del conjunto hidalguense.

during the 2nd round match between Pachuca and Leon as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Hidalgo Stadium, on January 13, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Ulises Naranjo/MEXSPORT

Cabe recordar que Rondón llegó en enero de 2024 a Pachuca luego de salir por la puerta chica de River Plate, pues expresó el deseo de irse “por motivos personales” y pagó aproximadamente 600,000 dólares como resarcimiento a la escuadra de Argentina, para que lo dejaran salir a México. Hoy, en su segundo ciclo en Los Tuzos, es el líder de goleo del equipo.

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Salomón Rondón fue el mejor refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026

Al margen de las altas y bajas que tuvo el conjunto de Hidalgo para el Clausura 2026, el regreso del delantero venezolano fue perfecto para Pachuca. Pues el punta de 36 años pasó 6 meses en el Real Oviedo de España (16 partidos y 2 goles) a préstamo y retornó para ser la carta ofensiva más fuerte que tienen los de Esteban Solari en la Fase Regular.

Salomón Rondón se estrenó con Pachuca en su regreso a la Liga BBVA MX.|Club Pachuca Tuzos

Desde su regreso al Pachuca para este Clausura 2026, ha disputado las 14 jornadas que van del torneo, siendo titular en 11 de esos partidos. Lo más destacado de Salomón Rondón es que marcó 5 goles y es el máximo goleador de Los Tuzos en lo que va de este torneo. Aunque lejos de los números de los que pelean por el campeonato de goleo, sus cifras siguen siendo buenísimas.

Los números de Salomón Rondón durante toda su carrera en Pachuca

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores de futbol, los números de Salomón Rondón en Pachuca (contando sus dos etapas) son los siguientes: