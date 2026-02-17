logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Pumas consiguió este título de locura en el Clausura 2026... ni siquiera el Club América pudo lograrlo

Pese a que no convence el equipo, sigue invicto en el torneo local y es mucho mejor que el odiado rival, según estadísticas

Pumas consiguió este título de locura en el Clausura 2026... ni siquiera el Club América pudo lograrlo
Pumas consiguió este título de locura en el Clausura 2026... ni siquiera el Club América pudo lograrlo|Pumas MX
Liga MX

Escrito por: José Alejandro | DR

Pumas de la UNAM sigue invicto en la Liga BBVA MX tras 6 jornadas en el Clausura 2026, pese a que en media semana hizo un papelón al quedar eliminado en la Primera Ronda de la Concachampions por el San Diego FC. Debido a su buen paso por el torneo local, consiguió un título que ni siquiera el Club América pudo lograrlo.

El conjunto universitario, que tenía a un titular indiscutible y lo corrió por tema extracancha, es la mejor ofensiva del presente torneo al sumar 12 goles a favor, hecho que lo ubica entre los 3 de arriba en la tabla general, solo por debajo de Chivas y Cruz Azul. Mientras que su odiado rival es todo lo contrario, ya que tras 6 partidos es considerado el peor ataque con 3 tantos.

Pumas América
El conjunto universitario es la mejor ofensiva del Clausura 2026 con 12 goles.|Pumas MX

La UNAM ha tenido un buen ataque en lo que va del torneo, pues en algunos partidos ha marcado más de 3 goles, como los que fueron ante Santos y Puebla. Estas son las 12 anotaciones del equipo:

  • Pumas 1-1 Querétaro – Jornada 1
  • Tigres 0-1 Pumas – Jornada 2
  • León 1-1 Pumas – Jornada 3
  • Pumas 4-0 Santos Laguna – Jornada 4
  • Atlas 2-2 Pumas – Jornada 5
  • Puebla 2-3 Pumas – Jornada 6

Los números de Pumas en el Clausura 2026

Pumas se ubica en el tercer puesto del Clausura 2026 con 12 puntos, producto de 3 victorias y el mismo número de puntos, por lo que es uno de los 3 equipos que siguen invictos en el actual torneo, como también lo son Toluca y el superlíder Chivas.

No obstante, el funcionamiento y las declaraciones pospartido de Efraín Juárez se han vuelto tema de conversación y de duda para el aficionado puma y ello se agravó aún más cuando el equipo fue eliminado de la Primera Ronda de la Concachampions al perder por marcador global de 4-2 ante San Diego FC, club que está en pretemporada.

