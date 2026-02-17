Pumas consiguió este título de locura en el Clausura 2026... ni siquiera el Club América pudo lograrlo
Pese a que no convence el equipo, sigue invicto en el torneo local y es mucho mejor que el odiado rival, según estadísticas
Pumas de la UNAM sigue invicto en la Liga BBVA MX tras 6 jornadas en el Clausura 2026, pese a que en media semana hizo un papelón al quedar eliminado en la Primera Ronda de la Concachampions por el San Diego FC. Debido a su buen paso por el torneo local, consiguió un título que ni siquiera el Club América pudo lograrlo.
El conjunto universitario, que tenía a un titular indiscutible y lo corrió por tema extracancha, es la mejor ofensiva del presente torneo al sumar 12 goles a favor, hecho que lo ubica entre los 3 de arriba en la tabla general, solo por debajo de Chivas y Cruz Azul. Mientras que su odiado rival es todo lo contrario, ya que tras 6 partidos es considerado el peor ataque con 3 tantos.
La UNAM ha tenido un buen ataque en lo que va del torneo, pues en algunos partidos ha marcado más de 3 goles, como los que fueron ante Santos y Puebla. Estas son las 12 anotaciones del equipo:
- Pumas 1-1 Querétaro – Jornada 1
- Tigres 0-1 Pumas – Jornada 2
- León 1-1 Pumas – Jornada 3
- Pumas 4-0 Santos Laguna – Jornada 4
- Atlas 2-2 Pumas – Jornada 5
- Puebla 2-3 Pumas – Jornada 6
Los números de Pumas en el Clausura 2026
Pumas se ubica en el tercer puesto del Clausura 2026 con 12 puntos, producto de 3 victorias y el mismo número de puntos, por lo que es uno de los 3 equipos que siguen invictos en el actual torneo, como también lo son Toluca y el superlíder Chivas.
No obstante, el funcionamiento y las declaraciones pospartido de Efraín Juárez se han vuelto tema de conversación y de duda para el aficionado puma y ello se agravó aún más cuando el equipo fue eliminado de la Primera Ronda de la Concachampions al perder por marcador global de 4-2 ante San Diego FC, club que está en pretemporada.