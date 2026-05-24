Pumas gastó solo 13 millones; el dinero que invirtió Cruz Azul para llegar a la final de la Liga BBVA MX

Pumas y Cruz Azul serán protagonistas de una nueva final de la Liga BBVA MX. Esta noche, ambos equipos se enfrentarán en Ciudad Universitaria para definir al campeón del Clausura 2026, luego de haber consumado un empate 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los dos clubes hicieron grandes esfuerzos económicos para llegar hasta esta instancia, pero ¿cuál de ellos realizó una mayor inversión?

Pumas y su inversión de 13 millones de euros para el Clausura 2026

Desde que comenzó la temporada 2025-26, la UNAM elaboró un gran plan de fichajes para tratar de ser campeón del futbol mexicano, por lo menos, en uno de los dos torneos que se disputan cada campaña. Según la información que comparte el sitio especializado, Transfermarkt, Pumas realizó una inversión total de 13,3 millones de euros en fichajes para soñar con el Clausura 2026.

during the Final first leg match between Cruz Azul vs (and) Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on May 21, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Juninho, futbolista brasileño, destaca como su fichaje más caro de la temporada. Resulta que los universitarios desembolsaron 5 millones de euros para efectuar su salida del Flamengo. No obstante, Efraín Juárez elevó la calidad de su plantilla con jugadores que llegaron mediante una cesión como es el caso reciente de Jordan Carrillo o el delantero centro Robert Morales.

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Todos los fichajes de Pumas para el Clausura 2026

Juninho: 5 millones de euros desde Flamengo.

Pedro Vite: 3,8 millones de euros desde Vancouver Whitecaps.

Uriel Antuna: 2,5 millones de euros desde Tigres.

Keylor Navas: 1,6 millones de euros desde Newell’s.

Álvaro Angulo: 425 mil euros desde Independiente.

Robert Morales: cedido desde Toluca.

Jordan Carrillo: cedido desde Santos Laguna.

Alan Medina: cedido desde Querétaro.

Tony Leone: cedido desde Monterrey.

Crédito: Mexsport

La inversión de Cruz Azul para el Clausura 2026

A diferencia de Pumas, el combinado cementero elevó aún más la vara y desembolsó una mayor cantidad de dinero para reforzar su plantilla para la campaña 2025-26. La misma fuente comparte que Cruz Azul realizó una inversión de 22,5 millones de euros en fichajes para afrontar el Clausura 2026, una diferencia de prácticamente 10 millones de euros respecto a la UNAM.

Su apuesta más arriesgada fue la compra de José Paradela desde Necaxa, jugador argentino que costó unos 10 millones de euros. De todos modos, el ex River Plate respondió de gran manera en cancha y hoy es de sus figuras más destacadas. A diferencia de Pumas, La Máquina también optó por varios jugadores de su cantera como Mateo Levy, Emmanuel Ochoa o Jorge Rodarte.

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