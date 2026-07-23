Pumas UNAM ficha a un jugador del futbol argentino: del equipo de Messi

Pumas UNAM sigue moviéndose en el mercado de fichajes del Apertura 2026 y dos de sus refuerzos le marcaron a Toluca. La directiva trabaja para fortalecer la plantilla de Esteban Solari y está cerca de concretar la llegada de un futbolista argentino. El acuerdo involucra a un jugador procedente del club del que Lionel Messi es aficionado desde niño.

El protagonista es Luciano Herrera, extremo de Newell's Old Boys. Existe un acuerdo entre ambas instituciones para que el atacante juegue una temporada con Pumas en calidad de préstamo. La operación contempla una opción de compra que será obligatoria si el futbolista cumple determinados objetivos establecidos en el contrato.

Luciano Herrera, el refuerzo que busca Pumas UNAM

Herrera llegó a Newell's a comienzos de 2026, cuando el club rosarino adquirió el 80 % de su pase por un millón de dólares y le firmó contrato hasta diciembre de 2028. Sin embargo, el delantero perdió protagonismo con el paso de los meses y ahora tendría la oportunidad de continuar su carrera en la Liga BBVA MX.

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Hasta el momento, las partes no hicieron oficiales los montos del préstamo ni de la opción de compra. Lo único que resta para cerrar la negociación es la formalización de la documentación. Si no surge ningún contratiempo, el argentino se convertirá en una nueva incorporación del conjunto universitario para el Apertura 2026.

Newell's pierde a un jugador antes del cierre del mercado

La salida de Herrera representa una baja para el plantel dirigido por Frank Kudelka. Aunque dejó de ser titular habitual, seguía siendo una alternativa para el ataque. La idea del Club Universidad Nacional es sacarle el máximo provecho al extremo izquierdo zurdo de 30 años.

El mediocampista se fue expulsado en el primer tiempo del partido ante Correcaminos.|Chivas

Altas y bajas de Pumas UNAM en su plantilla para el Apertura 2026

Con la llegada de Luciano Herrera, Pumas sumaría otro refuerzo a un mercado en el que ya incorporó a Sebastián Córdova, Cristian Calderón y Víctor Arteaga, además del entrenador Esteban Solari.

Al mismo tiempo, el equipo registró salidas importantes como la de Jordan Carrillo rumbo a Chivas y César Garza a Rayados de Monterrey, mientras busca construir un plantel con aspiraciones de competir por los primeros lugares del torneo.

