Qatar 2022: ¿Cuáles son los horarios de los partidos en México?

Estamos a pocos meses de que comience el Mundial de Qatar 2022 y finalmente fueron revelados los horarios oficiales en los que se disputarán los partidos. En México nos tocará madrugar, principalmente en la Fase de Grupos, ya que los encuentros se jugarán durante la mañana y el mediodía.

El pasado martes, Costa Rica se convirtió en la última selección clasificada al Mundial, con lo que oficialmente quedaron armados los 8 grupos del torneo integrados por los 32 equipos invitados y aquí te decimos cómo serán los horarios.

Qatar 2022: Horarios oficiales de los partidos

Prepárense para alistar sus alarmas y madrugar. El partido inaugural de Qatar 2022 será el 21 de noviembre a las 4:00 horas, tiempo de México, y a diferencia de otras ediciones, no será el único encuentro del día, ya que habrá otros tres.

Las dos primeras jornadas de la Fase de Grupos -que se llevarán a cabo del 21 al 28 de noviembre- contarán con cuatro partidos por día en los siguientes horarios: 04:00, 07:00, 10:00 y 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Para la última jornada de la primera fase, que se jugará el 29 y 30 de noviembre, así como el 1º y 2 de diciembre; dos encuentros serán a las 9:00 horas y otros dos a las 13:00 horas.

¿A qué hora es la fase final de Qatar 2022?

Octavos de final: Sábado 3 y martes 6 de diciembre, a las 09:00 y 13:00 horas.

Cuartos de final: Viernes 9 y sábado 10 de diciembre, a las 09:00 y 13:00 horas.

Seimifinales: Martes 13 y miércoles 14 de diciembre a las 13:00 horas.

Tercer lugar: Sábado 17 de diciembre, a las 9:00 horas.

¿Cuándo y a qué hora es la Final de Qatar 2022?

La Gran Final del Mundial de Qatar 2022, donde conoceremos al campeón, se jugará el domingo 18 de diciembre a las 09:00 de la mañana.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana comenzará su camino en Qatar 2022 ante Polonia el 22 de noviembre a las 10:00 horas. En la sgeunda jornada enfrentará a Argentina el 26 de noviembre a las 13:00 horas y cerrará la fase de grupos ante Arabia Saudita a las 13:00 horas el 30 de noviembre.