¿Qué significa cuando una persona paga el gym y luego ya no va, según la psicología?

De acuerdo con la psicología, una de las razones más comunes o significado de que una persona pague el gym y ya no vaya es por la pérdida de propósito, ya que al no ver resultados inmediatos cambia sus prioridades. También se puede deber a que la motivación era temporal. Por lo anterior, los expertos en fitness establecieron 10 mandamientos para que la estancia de los usuarios sea más placentera .

Otra de las razones es la ansiedad o baja autoestima de las personas, ya que sienten que no encajan en el mundo fitness o empiezan a compararse con otros usuarios que llevan entrenando años para construir su cuerpo, ya sea naturalmente o con ayuda del mejor suplemento para ganar masa muscular . Lo anterior se le conoce como el síndrome del impostor físico, lo cual se resume a que sienten que no pertenecen al ambiente del gimnasio.

Unplash Una de las causas de no ir al gym es por la ansiedad o inseguridad, según la psicología

El significado más complejo de no ir al gym, una rutina que se hacía con frecuencia, se debe tal vez a que la persona está pasando por una depresión o agotamiento emocional. Según los expertos, el ejercicio es una actividad que requiere energía y disciplina, pero si no se está al 100 por ciento puede ser que no vuelvan a ir pese a pagar la mensualidad o incluso la anualidad.

¿Cuáles son los beneficios de ir al gym, según los expertos?

Hacer ejercicio, ya sea en un gym o al aire libre, es beneficioso para el ser humano, pues tiene grandes beneficios, según el portal Mayo Clinic. Entre ellos se encuentran bajar o mantener el peso ideal, ya que entre mas intensa sea la actividad se quemarán las calorías que se consumen durante el día. Asimismo, ayuda a prevenir problemas de salud como la artritis, presión arterial, diabetes, depresión, ansiedad y accidentes cardiovasculares.

Además, el hacer ejercicio aumenta la energía para que el ser humano pueda realizar sus actividades diarias, aunque para ello se necesita dormir bien, beneficio que también da el ir a gym. El practicar algún deporte ayuda a desconectarse de los problemas cotidianos y es una excusa para socializar y conocer a nuevas personas con los mismos gustos u objetivos: hacer ejercicio.