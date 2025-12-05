¿La FIFA ayudó a Argentina? El rival más fácil que le tocó al equipo de Lionel Messi

Ya se comenzó a jugar. Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 –que ya tiene fixture completo– en Washington D.C., y a la Selección Argentina le tocará medirse contra Argelia, Austria y Jordania.

Se puede decir que el sorteo sí benefició al equipo dirigido por Lionel Scaloni, puesto que su rival más accesible en el Grupo J es Jordania, que ocupa la 66º posición en el Ranking FIFA, siendo el de peor ubicación de los tres oponentes. En tanto, a México tampoco se le perjudicó en el sorteo del Mundial 2026.

'La Scaloneta' tendrán en el Grupo J como rival más simple a Jordania, cuya figura es Musa Al-Taamari, y su entrenador es Jamal Sellami. Así, se podría decir que la Selección Argentina sí ha sido favorecida en el sorteo realizado en los Estados Unidos.

Jordania: ¿el rival de Argentina que ratifica el ‘favor’ de la FIFA?

Tras el sorteo desarrollado en el Centro Kennedy de Washington D.C.; Argentina ya sabe que tiene un grupo cómodo. Sin embargo, Jordania es el rival más accesible según lo que se considera en el ranking FIFA (66º) y por la confederación a la que pertenece (Asia).

Este emparejamiento con un equipo del bombo 4, refuerza la teoría de que la Albiceleste tuvo el camino allanado, a diferencia de otras potencias. Alimenta lo dicho de los penales en el Mundial de Qatar 2022

¿Se enfrentaron alguna vez la Selección Argentina y Jordania?

En la historia, la Selección Argentina y su par de Jordania nunca se han enfrentado ni en mundiales ni en amistosos. Esta selección de Medio Oriente es una de las debutantes mundialistas.

Las opciones de Argentina para avanzar de la fase de grupos

Por el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Argentina jugará su primer partido ante Austria el lunes 22 de junio. El segundo encuentro será contra Argelia el martes 16 de junio. En tanto, el tercero será frente a Jordania el sábado 27 de junio.

Al clasificar los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros (de los 12 grupos que habrá), hay muchas probabilidades de que los de Lionel Messi y Lionel Scaloni avancen a 16avos de final. Sobre todo con el grupo que lo ayudó.

