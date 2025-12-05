OFICIAL: Así queda la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026; lista COMPLETA

Comenzó la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA Mundial que se celebrará este 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, pues este viernes 5 de diciembre quedó definida la Fase de Grupos, por lo que ya conocemos todos los enfrentamientos, incluidos los de la Selección Mexicana comandada por Javier "Vasco" Aguirre.

Entre los duelos más destacados de la primera fase están el México vs Corea del Sur, Brasil vs Marruecos, Alemania vs Ecuador, España vs Uruguay, Francia vs Noruega, entre otros.

Así quedó la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Grupo A



México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje: Dinamarca vs Macedonia y República Checa vs Irlanda

Grupo B



Canadá

Repechaje: Italia vs Irlanda del Norte y Gales vs Bosnia Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C



Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D



Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje: Turquía vs Rumania / Eslovaquia vs Kosovo

Grupo E



Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F



Países Bajos

Japón

Repechaje: Bolivia vs Surinam y ganador vs Iraq

Túnez

Grupo G



Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H



España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I



Francia

Senegal

Repechaje: Ucrania vs Suecia / Polonia vs Albania

Norguega

Grupo J



Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K



Portugal

Repechaje: Jamaica vs Nueva Caledonaia, ganador vs Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L



Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá



¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio de 2026 y lo hará de gran forma con el partido inaugural de la Selección Mexicana que se celebrará en el Estadio CDMX.

¿Cuántos equipos clasificarán a la segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cabe mencionar que las 48 selecciones que participen en la Copa Mundial de la FIFA estarán divididas en un total de 12 grupos, cada uno de 4 equipos, siendo los primeros dos lugares de cada grupo los que clasifiquen de manera directa, además de los mejores 8 terceros, para así disputar los dieciseisavos de final, fase implementada en este certamen ya que normalmente clasificaban solo 32 equipos a la justa veraniega.

