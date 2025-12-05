deportes
Nota

OFICIAL: Así queda la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026; lista COMPLETA

Comenzó la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este viernes quedaron definidos los grupos de la fase inicial del certamen que tendrá sede en México, Canadá y Estados Unidos

OFICIAL así quedaron los Grupos Copa Mundial de la FIFA 2026
Crédito: Reuters
Eduardo Camarena
Mundial México 2026
Comenzó la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA Mundial que se celebrará este 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, pues este viernes 5 de diciembre quedó definida la Fase de Grupos, por lo que ya conocemos todos los enfrentamientos, incluidos los de la Selección Mexicana comandada por Javier "Vasco" Aguirre.

Entre los duelos más destacados de la primera fase están el México vs Corea del Sur, Brasil vs Marruecos, Alemania vs Ecuador, España vs Uruguay, Francia vs Noruega, entre otros.

Así quedó la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Repechaje: Dinamarca vs Macedonia y República Checa vs Irlanda

Grupo B

  • Canadá
  • Repechaje: Italia vs Irlanda del Norte y Gales vs Bosnia Herzegovina
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Repechaje: Turquía vs Rumania / Eslovaquia vs Kosovo

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Repechaje: Bolivia vs Surinam y ganador vs Iraq
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Repechaje: Ucrania vs Suecia / Polonia vs Albania
  • Norguega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Repechaje: Jamaica vs Nueva Caledonaia, ganador vs Congo
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio de 2026 y lo hará de gran forma con el partido inaugural de la Selección Mexicana que se celebrará en el Estadio CDMX.

¿Cuántos equipos clasificarán a la segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cabe mencionar que las 48 selecciones que participen en la Copa Mundial de la FIFA estarán divididas en un total de 12 grupos, cada uno de 4 equipos, siendo los primeros dos lugares de cada grupo los que clasifiquen de manera directa, además de los mejores 8 terceros, para así disputar los dieciseisavos de final, fase implementada en este certamen ya que normalmente clasificaban solo 32 equipos a la justa veraniega.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
