Quién es Alexis Cuello, el argentino que quiere Matías Almeyda para Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey y Matías Almeyda quieren a toda costa a un delantero argentino que milita en uno de los clubes históricos del país sudamericano, con el objetivo de conformar una delantera letal que sea efectiva durante el Apertura 2026. Para ello, le echaron el ojo a Alexis Cuello, un chico de 26 años.

La directiva del conjunto regio y de San Lorenzo tienen negociaciones avanzadas, según información del periodista César Luis Merlo, pese a que el delantero también levantó interés en uno de los clubes más grandes del continente, como lo es Boca Juniors. Asimismo, de algunos equipos de Brasil y del viejo continente.

El argentino tiene una historia que merece ser contada.|@cuello.alexis

De vender hamburguesas a entrenar con Messi, Alexis Cuello

Alexis tiene una historia que merece ser contada, pues tuvo que vender hamburguesas para aportar económicamente en el hogar, mientras su sueño de convertirse en jugador profesional seguía latente. No fue fácil, pues tuvo un padre preso en la cárcel y lo despreciaron en el club en el que se formó.

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El ahora posible refuerzo de Rayados vendía comida rápida afuera de los estadios junto a su prima, tales como la Bombonera y el de River Plate. Pasó de vender hamburguesas a ser sparring de la Selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y entrenar con Lionel Messi a los 18 años.

Los equipos y números del posible refuerzo de Rayados

El jugador de 26 años surgió de las Fuerzas Básicas de Racing, pero nunca debutó en el primer equipo, por lo que fue cedido a Barracas Central. Cuando parecía que por fin se le daría un lugar en la Academia, el club decidió rescindirle el contrato y dejarlo como agente libre.

Pero ello no fue motivo de retroceso para Cuello, pues se mantuvo avante en Balgrano, donde llamó la atención de San Lorenzo, que lo fichó y terminó siendo uno de los jugadores revelación. Durante su última temporada, marcó 6 goles y dio 5 asistencias en 23 partidos disputados.