Quién es Ernesto Rivera, el piloto mexicano de 16 años que ya es parte de Red Bull

Hace apenas poco más de un año se daba la noticia de que Ernesto Rivera llegaba a Red Bull , la escudería en la que estaba Sergio ‘Checo’ Pérez. Ahora, con 16 años, se confirmó que correrá en Fórmula 3 para la temporada 2026 y el piloto mexicano sueña con seguir creciendo dentro del ámbito del automovilismo, aunque algunos ni siquiera lo conocen.

El prodigio de 16 años, nacido el 1 de diciembre de 2008 en Ciudad de México, venía de competir junto a otro piloto latino que soñaba con seguir los pasos de Checo Pérez , el mexicano que muchos ponen como uno de los más grandes dentro de la Fórmula 1 y que volverá a correr en la categoría madre con la escudería Cadillac a partir del año que viene.

Red Bull Racing

Los primeros pasos de Ernesto Rivera para llegar a ser lo que es hoy

En su palmarés, Ernesto Rivera puede destacar su paso por el karting con la victoria en el SKUSA Winter Series en categoría X30 Junior en 2022. Además, en 2023, ganó el SKUA SuperNationals en KA100 en la categoría senior y hasta alcanzó otro subcampeonato muy importante en el Senior Max Rotax US Trophy.

TE PUEDE INTERESAR:



Pero el gran cambio del joven mexicano se dio cuando en septiembre de 2024 fue incorporado al popular Red Bull Junior Team, la cantera de jóvenes talentos de la escudería del energizante. Por allí han pasado gigantes como Sebastian Vettel, Max Verstappen y Daniel Ricciardo. Se dice que fue el propio responsable del programa, Helmut Marko, quien convenció a Rivera.

Lo que le espera a Ernesto Rivera en el automovilismo

Mientras tanto, la actualidad de Rivera es muy esperanzadora. Es que el mexicano de 16 años –que cumple 17 el 1 de diciembre– correrá en la FIA Fórmula 3 con Campos Racing en 2026, escudería que confirmó su continuidad dentro del proyecto tras un exitoso paso por la Eurocup-3.

Cabe resaltar que en la escudería Campos Racing han competido históricos como ‘Checo Pérez’, Fernando Alonso, Lando Norris, Alex Palou y Jack Aitken. Para la temporada 2026 a Ernesto Rivera lo acompañarán Théophile Naël y Ugo Ugochukwu, en su nueva experiencia.

