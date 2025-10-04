¿Quién es la mamá de Lamine Yamal? Esta es su impactante historia

Desde que apareció con el primer equipo del Barcelona, Lamine Yamal deslumbró al mundo con su talento, siendo una de las promesas más grandes del futbol mundial. Sin embargo, el joven siempre ha estado acompañado de una persona muy importante, su madre, Sheila Ebana, quien lo ha acompañado en cada paso de su carrera.

En los primeros pasos de su hijo en el futbol profesional, la mujer no tenía los reflectores sobre ella, aunque con el paso de los años y los triunfos de Lamine Yamal, la mamá del jugador ha comenzado a ser mucho más pública, principalmente en las redes sociales, donde ya tiene miles de seguidores.

¿Quién es la mamá de Lamine Yamal?

La madre de la estrella del Barcelona, nació en Bata, Guinea Ecuatorial, aunque a temprana edad emigró a España, donde comenzó su vida de cero. Con tan solo 21 años, se convirtió en mamá de Lamine Yamal junto con Mounir Nasraoui, tres años después del nacimiento de su hijo, la pareja terminó, pero la señora siguió viviendo en el viejo continente.

La mujer tuvo que buscar trabajo de muchas cosas para poder sacar a su hijo adelante, desde restaurantes de comida rápida, mientras su hijo empezaba a mostrar su talento en el CF La Torreta, la madre de Lamine Yamal nunca dejó a su hijo y siempre hizo todo lo posible para ayudarlo.

En la actualidad, la vida de Sheila ha cambiado, aunque ella siempre ha sido una mujer fuerte, la señora ya es todo un referente en las redes sociales, pues en Instagram supera los 200 mil seguidores, mientras que en TikTok ya tiene cerca de millón y medio.

Para nadie es una sorpresa que la mujer tiene una relación muy cercana con su hijo, pues siempre comparte fotos junto al futbolista, lo que ha causado mucha ternura en las redes sociales.

