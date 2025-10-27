Quién es el máximo ganador del Gran Premio de la Ciudad de México en los últimos 10 años

El Gran Premio de la Ciudad de México llegó a su final con Lando Norris como ganador ; el británico se alzó con el triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se suma a la lista de los ganadores en suelo azteca.

Pese a que gran sector de la afición no recibió de buena manera la victoria de Norris , el británico se dijo contento por sumar un triunfo más en su temporada. Aún está lejos de Max Verstappen, quien es el máximo ganador en México con cinco victorias.

REUTERS

Después de Max Verstappen, le sigue Lewis Hamilton con dos; Nico Rosberg, con una, fue el primero en conseguir un triunfo en México en 2015. Carlos Sainz también tiene una y Lando Norris se suma a esta lista con un trofeo azteca.

También te puede interesar



¿Cómo tomó Landó Norris los abucheos de la gente?

Lando Norris fue abucheado a lo largo de todo el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México. El británico no es del agrado de la afición tricolor, pues gran parte de ella piensa que es ayudado por McLaren y que están haciendo menos a Oscar Piastri. Lando no se preocupa por la gente en su contra.

“Estoy contento. Me concentro en mí mismo, mantengo la cabeza fría e ignoro todo esto. Si quieren pensar que tienen derecho a hacerlo, que piensen lo que quieran. Sí. Supongo que, como equipo, por supuesto, intentamos hacer las cosas de forma justa”, dijo Norris al término de la carrera en México.

En el Gran Premio de la Fórmula 1 de este 2025 Max Verstappen terminó en el tercer peldaño después de haber inicio una carrera con problemas en la primera curva.