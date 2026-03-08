Estos son los mexicanos que ganaron el título Intercontinental de WWE

La hazaña de Penta Zero Miedo sin lugar a dudas sacudió el entorno de la lucha libre mexicana y del wrestling estadounidense. Tras varios intentos cayendo ante Dominik Mysterio en solitario en peleas de triple amenaza… el nacido en Ecatepec levantó el título Intercontinental. Con esto hizo historia para México. Aquí se platican los detalles de este triunfo sobre el Sucio Dom.

Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río

¿Quiénes son los mexicanos que ganaron el título Intercontinental de WWE?

Para empezar, se indica que el cinturón Intercontinental se creó en 1979, un año antes de que la empresa tomara el nombre de WWE. Por ello, se indica que han sido solamente cinco mexicanos los que se alzaron como monarcas intercontinentales de esta compañía luchística. Por supuesto, Penta el último y recién galardonado.

Tito Santana - Este hombre de ascendencia mexicana (nacido en Texas) consiguió el título el 6 de julio de 1985. En aquella oportunidad derrotó a Greg Valentine en una lucha de jaula de acero.

Este hombre de ascendencia mexicana (nacido en Texas) consiguió el título el 6 de julio de 1985. En aquella oportunidad derrotó a Greg Valentine en una lucha de jaula de acero. Eddie Guerrero - Pasaron 15 años para que otro mexico-americano lo lograra. Este fue el Latino Heat, quien derrotó a Kurt Angle y Chyna en una triple amenaza en un Raw del año 2000. Además, también lo recuperó en 2002, portándolo dos veces totales.

Pasaron 15 años para que otro mexico-americano lo lograra. Este fue el Latino Heat, quien derrotó a Kurt Angle y Chyna en una triple amenaza en un Raw del año 2000. Además, también lo recuperó en 2002, portándolo dos veces totales. Rey Mysterio - El tercero fue Rey, quien venció en Wrestlemania 25 a JBL en cuestión de segundos. Al igual que Eddie, el dueño del 619 consiguió este cinturón en dos oportunidades durante su carrera.

El tercero fue Rey, quien venció en Wrestlemania 25 a JBL en cuestión de segundos. Al igual que Eddie, el dueño del 619 consiguió este cinturón en dos oportunidades durante su carrera. Dominik Mysterio - El nuevo ícono de la dinastía Mysterio tuvo un fructífero reinado iniciado el 20 de abril de 2025 en Wrestlemania. Aunque lo perdió por un periodo corto ante John Cena en la gira del adiós, lo recuperó a finales del año pasado. Y ahora, lo volvió a perder contra Penta.

¿Por qué es especial el Intercontinental de Penta Zero Miedo?

Pese a que los nombres del listado han portado con orgullo la bandera y pusieron a la lucha mexicana en el ojo mundial, el Zero Miedo se convirtió en el primer mexicano, (nacido en México) en conseguir este título. Tras meses donde la afición se cansó de lo poco que aprovecharon al mexicano, por fin llegaron los dividendos. Ahora, existe mucha ilusión de lo que pueda llegar para el hombre de Ecatepec en el futuro inmediato.