LA NUEVA ERA | EL LEGADO DE RAFA MÁRQUEZ | CAPÍTULO 2

Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana: revive el capítulo 2 de La Nueva Era | El legado de Rafa Márquez y sigue una nueva historia en el futbol mexicano con TV Azteca Deportes.

De histórico capitán de México a director técnico de la Selección Mexicana, Rafa Márquez enfrenta el desafío de construir su legado desde el banquillo. La ilusión de la afición y las expectativas sobre su proyecto acompañan este nuevo capítulo.