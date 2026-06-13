Antes y después de Raúl Jiménez: así jugaba y así se veía cuando estaba en Club América

Raúl Jiménez brilla con la Selección Mexicana a pesar de tener 35 años. El delantero tuvo su debut goleador en mundiales al haber anotado el 2-0 frente a Sudáfrica en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, con el gran momento que vive en el plano internacional, es inevitable no recordar su paso por la Liga BBVA MX hace 12 años cuando aún vestía la camiseta del Club América.

El delantero nacido en Tepeji del Río, Hidalgo, debutó con las Águilas el 9 de octubre de 2011, durante el Torneo Apertura de ese mismo año. Lo hizo bajo el mando de Alfredo Tena y, poco tiempo después, marcó su primer gol con el primer equipo ante Puebla. Desde entonces, su figura comenzó a crecer dentro del club azulcrema.

Cómo jugaba Raúl Jiménez cuando estaba en Club América

El Raúl Jiménez del América era un delantero distinto al que después se vio en Europa. Todavía estaba en pleno desarrollo, pero ya mostraba rasgos claros: potencia física, buen juego aéreo, capacidad para aguantar el balón y presencia dentro del área.

No era un atacante limitado al remate final. También salía de la zona de definición, recibía de espaldas y descargaba para sus compañeros. Esa versión joven de Jiménez le permitió adaptarse a un equipo con presión alta, exigencia permanente y obligación de pelear títulos.

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Con el paso de los torneos ganó más protagonismo. En el Clausura 2012 empezó a tener mayor participación y luego se consolidó como una pieza importante del ataque americanista. No llegó como estrella. Se hizo lugar desde la cantera.

El título con América que marcó su carrera

El momento que cambió su historia en Coapa fue el Clausura 2013. América enfrentó a Cruz Azul en una final que quedó marcada para siempre en la Liga BBVA MX. El equipo de Miguel Herrera igualó la serie de forma dramática en el Estadio Azteca y todo se definió en penales.

Jiménez tuvo una responsabilidad enorme. Fue el encargado de cobrar el primer penal para América y lo convirtió. Esa tanda terminó con el título azulcrema y con una de las noches más recordadas en la historia reciente del club.

Ese campeonato reforzó su lugar en el equipo. Ya no era solo un juvenil con condiciones. Era un delantero que había respondido en una final de máxima presión.

Dos viejos conocidos de la #LigaBBVAMX. 🦅⚽️



De la cantera de Coapa para darle el primer triunfo a @miseleccionmx en la gran fiesta y en un estadio que ambos conoce bien. 🏟️#LaLigaBBVAMXEnElGranTorneo pic.twitter.com/oIFffUc6xw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 12, 2026

Los números de Raúl Jiménez con Club América

Antes de irse a Europa, Raúl Jiménez disputó 103 partidos y marcó 38 goles con el Club América. También registró asistencias y se convirtió en uno de los canteranos más importantes que exportó el club en la última década.

Su etapa azulcrema fue breve, pero dejó una huella clara. Ganó la Liga BBVA MX, tuvo peso ofensivo y se transformó en una venta importante para la institución. En agosto de 2014, Atlético de Madrid anunció un acuerdo con América para su traspaso, sujeto a los exámenes médicos correspondientes.