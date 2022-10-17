Este es el futuro de Raúl Jiménez rumbo al Mundial de Qatar 2022

La participación de Raúl Jiménez en el Mundial de Qatar 2022 es una incógnita. El delantero azteca no ha logrado recuperarse de la pubalgia, que lo tiene alejado de las canchas desde el mes de septiembre, y aún es duda para jugar en la Copa del Mundo.

Por esta razón, el entrandor de la Selección Mexicana, Gerardo 'Tata' Martino aseguró que lo va a esperar hasta el último minuto, y la lista de 26 jugadores que irán a la justa invernal se entragará hasta el 16 de noviembre, una vez que concluya el partido preparativo contra Suecia, en Girona, España.

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Este es el futuro de Raúl Jiménez rumbo a al Munial de Qatar 2022

Así como el 'Tata', Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales, confirmó que esperarán hasta el último segundo con Jiménez.

"La idea de Gerardo es aguantarlo hasta el final. Es un jugador muy importante. Se están tratando con el cuerpo médico. Esperemos que Raúl se recupere lo antes posible y bien", agregó Ordiales.

Dios quiera va a salir adelante, está haciendo su trabajo, lo lleva bien, tenía dos semanas para continuar el proceso que le habían marcado en Inglaterra. Esperemos que el tratamiento de frutos y que él se encuentre bien", finalizó sobre el caso del Lobo Mexicano.

Así va la recuperación del Tecatito Corona

El otro atacante, del tridente que esperaba Martino tener en Qatar 2022, Jesús 'Tecatito' Corona, también está bajo observación de Sevilla, pues seguirá su recuperación allá, y se unirá al resto de México hasta los duelos de Girona.

"En el caso de Corona que siga su proceso, esperemos en Dios que también esté bien. Yo platiqué con él antier y está contento, se encuentra tranquilo, dice que va bien, que se siente bien y tiene fe", concluyó Ordiales.

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Corona se lastimó en un entrenamiento con el Sevilla, donde se fracturó el peroné y tuvo rotura de ligamentos del tobillo, desde el 18 de agosto, y por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.