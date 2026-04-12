Raúl Jiménez va por marca histórica de leyenda de la Selección en la Copa Mundial de la FIFA

Estamos a tan solo unos meses para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes que se realizarán en esta década. Ante esta situación, no está de más conocer el récord que Raúl Jiménez intentará lograr durante esta justa mundialista.

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Raúl Jiménez llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 como el elemento más importante al ataque de la Selección Mexicana del Vasco Aguirre y con muchos minutos en la última temporada de la Premier League. Ahora bien, ¿cuál es el récord que podría imponer precisamente en este torneo?

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A tan solo unos meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026, vale decir que uno de los objetivos de Raúl Jiménez es convertirse en el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, hecho que podría conseguir precisamente en esta competición en beneficio de sus millones de aficionados alrededor del mundo.

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En estos momentos, Raúl Alonso Jiménez suma un total de 44 goles dentro de la Selección Mexicana, por lo que tiene ocho tantos menos que Javier Hernández, quien actualmente es el máximo goleador del combinado nacional. En otras palabras, el jugador del Fulham está a nueve goles de este nuevo récord.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las estimaciones, la Selección Mexicana podría jugar hasta cinco partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 si es que llega a los octavos de final. A estos se deben unir los duelos amistosos que el cuadro nacional tendrá antes de este evento, motivo por el cual Raúl tiene amplias oportunidad de lograr este récord.

¿Cuál es el gol más recordado de Raúl Jiménez en la Selección Mexicana?

Si bien son muchos los goles que Raúl Jiménez tiene tanto en duelos amistosos como oficiales, es una realidad que el gol más importante en su carrera dentro de la Selección Mexicana se dio hace más de una década, cuando enfrentó a Panamá en el Estadio Azteca concretando un auténtico golazo de chilena.