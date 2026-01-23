Una VÍCTIMA inesperada en Inter Miami ABRE la puerta al FICHAJE de Germán Berterame

En el futbol moderno, cada fichaje estelar suele tener un costo que va más allá del dinero. En Inter Miami, ese precio ya tiene nombre y apellido: Tomás Avilés. Mientras la llegada de Germán Berterame se encamina para convertirse en uno de los movimientos más sonados de la MLS rumbo a 2026, la franquicia rosada tuvo que tomar una decisión incómoda, pero estratégica.

Con Javier Mascherano al mando y la presión de competir por todo, Inter Miami chocó con los límites reglamentarios de la liga. La Iniciativa Sub-22 permite desarrollar talento joven, pero también impone un tope claro: para sumar un nuevo Jugador Designado, alguien debía salir. Y ese alguien fue Avilés.

Según información de The Athletic, el defensor argentino de 21 años será cedido a CF Montréal, con opción de compra incluida. Una salida que desbloquea el espacio necesario para que Berterame sea anunciado oficialmente tras cerrarse su negociación con Rayados de Monterrey.

¿Por qué Inter Miami tuvo que sacrificar a Tomás Avilés?

El movimiento no responde a una falta de proyección, sino a una cuestión de estructura. Tras la llegada de David Ayala, Inter Miami acumuló cuatro futbolistas bajo el esquema Sub-22: Mateo Silvetti, Telasco Segovia, Ayala y Avilés. El reglamento fue claro y la directiva eligió el camino más viable.

Desde los despachos lo ven como un escenario de “ganar-ganar-ganar”: Inter Miami libera espacio clave, Montréal suma un central joven con recorrido en la MLS y Avilés obtiene minutos que hoy no tenía garantizados en Florida.

De promesa a pieza prescindible en la MLS

Avilés llegó a Inter Miami como una apuesta fuerte. En 2024 tuvo protagonismo y continuidad, pero 2025 marcó un punto de quiebre. La irregularidad, sumada a problemas de disciplina y suspensiones recurrentes, le hicieron perder terreno en la rotación defensiva.

En un equipo que ahora gira alrededor de Messi, Suárez, Mascherano y refuerzos de peso, el margen de error es mínimo. La dirigencia priorizó el presente inmediato y el impacto ofensivo que puede ofrecer Berterame en una temporada cargada de objetivos: MLS, Concacaf y proyección internacional.

Para Avilés, el cambio de aires puede ser una oportunidad real de reconstrucción. En Canadá tendrá minutos, confianza y la posibilidad de consolidarse o regresar más maduro a un Inter Miami que no descarta volver a contar con él.

Así, mientras Berterame se acerca, queda claro que en la MLS, incluso los proyectos jóvenes pueden convertirse en moneda de cambio cuando el objetivo es ganar hoy.