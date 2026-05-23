Rechazó jugar para México y ahora ha sido descartado por su Selección para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Diego Luna fue buscado por México para vestir los colores de la Selección Nacional al tener raíces mexicanas a través de sus padres que nacieron en Michoacán, pero desde un principio el jugador siempre supo que quería jugar la Copa Mundial de la FIFA para los Estados Unidos, país en el que nació y en el que se formó; sin embargo, Mauricio Pochettino, director técnico de equipo de las Barras y las Estrellas tomó otra decisión.

Te puede interesar: Este es el origen del apellido de Joel Huiqui, DT que podría ser campeón con Cruz Azul con un mes de trabajo

México y Ghana regalan partidazo lleno de golazos y emociones

Rechazó a México para jugar con Estados Unidos y ahora ha sido borrado de la lista para el Mundial

Diego Luna cuenta con pasaporte mexicano al ser hijo de padres mexicanos y es elegible para jugar con la Selección Mexicana; sin embargo, el nacido en California siempre tuvo claro que al momento de represar a un país lo haría por Estados Unidos en donde ha pasado toda su vida y en donde se ha formado profesionalmente.

Luna agradeció el interés de México, pero rechazó cualquier tipo de acercamiento desde las divisiones inferiores esperando poder jugar algún día la Copa Mundial de la FIFA con los estadounidenses, pero cuando parecía que finalmente había llegado el momento Mauricio Pochettino lo descartó de la convocatoria final.

Aunque aun no se ha revelado la lista oficial, se ha filtrado que Luna no estará en la convocatoria de jugadores que acudirán con Estados Unidos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 frustrando así uno de los mayores sueños del jugador que milita actualmente en el Real Salt Lake City.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: ESTRELLA del América estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con rival de México