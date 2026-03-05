No todo es negativo: Rayados de Monterrey ganó esta increíble cantidad de dinero en el último año

Rayados pudo mejorar su imagen luego de golear por 4-0 a Querétaro en la Jornada 9 del Clausura 2026. Aún así, el equipo se encuentra a deber con sus aficionados tras un inicio irregular en la Liga BBVA MX. La directiva tomó la decisión de despedir a Domenec Torrent de su cargo como entrenador, pero no todo es malo. Y es que Monterrey ha sido uno de los clubes que más dinero generó en México durante todo el 2025.

El equipo regio cerró el año con la categórica venta de Germán Berterame a Inter Miami, club que desembolsó 15 millones de dólares para ejercer su cláusula de rescisión. Cabe destacar que Rayados recibió 10 millones de dólares del monto total debido a que Atlético Madrid aún conservaba un porcentaje de la ficha del jugador. No obstante, con estos ingresos, Monterrey sumó una gran cantidad de dinero el año anterior.

Rayados es uno de los clubes con mayor ganancia|MEXSPORT

Con la venta del delantero mexico-argentino, Rayados alcanzó la cifra de 45 millones de dólares en el último año al sumar ventas de jugadores y premios obtenidos por su participación en el Mundial de Clubes 2025.

Durante la competición organizada por la FIFA, el conjunto de Sultana del Norte desembolsó 21,05 millones de dólares al haber conseguido superar la fase de grupos y avanzar a los octavos de final, instancia donde cayó ante Borussia Dortmund.

Monterrey recibió 9,55 millones de dólares por el mero hecho de participar del torneo y sumó 1 millón por cada empate que obtuvo en la fase de grupos ante Inter de Milán y River Plate. Además, añadió otros 2 millones por la victoria contra Urawa Red Diamonds. A esto hay que agregarle 7,5 millones de dólares extras por clasificar a la fase de eliminación directa.

Ventas millonarias que concretó Rayados en 2025

A todos los ingresos obtenidos por el Mundial de Clubes, se añadieron unos 13,5 millones de dólares por la venta del colombiano Nelson Deossa al Real Betis de España. Además, recibió alrededor de 2,5 millones de dólares por la transferencia de Alfonso González a Atlas. Gracias a los 10 millones de Berterame, los regiomontanos alcanzaron los 45 millones de dólares de beneficio durante el curso pasado.

El mal presente deportivo de Rayados

Si bien logró superar la fase de grupos del Mundial de Clubes, Rayados no consiguió ganar ni un título en 2025. En el presente año, la situación no cambió, sino que empeoró. En las primeras 8 fechas del Clausura 2026, Monterrey sumó 3 triunfos, 1 empate y 4 derrotas, resultados que derivaron en la salida de su entrenador.

Ya con Nicolás Sánchez como estratega del primer equipo, La Pandilla consiguió un triunfo categórico por 4-0 ante Querétaro y busca revertir la mala imagen.