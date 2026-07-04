Rayados de Monterrey quiere arrebatarle refuerzo a Chivas y pagaría hasta 8 MDD

Rayados de Monterrey trabaja para armar una plantilla acorde al estilo de juego que quiere implementar Matías Almeyda en la institución. Por ello, buscan arrebatarle a un prospecto de refuerzo a Chivas, que tuvo la baja de Hugo Camberos por una gran razón, aunque ello dependa de pagar la cantidad de 8 MDD.

El conjunto regio quiere a toda costa a Diego Luna, quien es un futbolista mexicoamericano que milita en el Real Salt Lake de la MLS y que busca ser seleccionado mexicano luego de ser rechazado por Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Diego Luna es el jugador que quieren Rayados y Chivas.|@diegsterz

De acuerdo con varios reportes desde Estados Unidos, el equipo de la Liga BBVA MX pagaría hasta 8 millones de dólares por el mediocampista; es decir, más de 139.5 millones de pesos.

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El fichaje que Rayados le quiere quitar a Chivas

El futbolista de 22 años nació en Estados Unidos, pero es de ascendencia mexicana. Juega como mediapunta, extremo o volante ofensivo en el Real Salt Lake. Desde muy joven destacó por su talento, creatividad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Luna inició su formación en la academia del San Jose Earthquakes y posteriormente pasó por la Barcelona Residency Academy antes de debutar como profesional con El Paso Locomotive, de la USL Championship.

En 2022, Diego fue fichado por Real Salt Lake, donde rápidamente se consolidó como una de las grandes promesas del futbol estadounidense. En 2024 fue reconocido como el Jugador Joven del Año de la MLS tras registrar una destacada campaña, además de ser convocado al Juego de Estrellas de la liga en 2024 y 2025.

Representa a la selección de Estados Unidos, aunque por sus raíces mexicanas también es elegible para jugar con México.