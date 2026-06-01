El récord HISTÓRICO que compartirá futbolista mexicano con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Guillermo Ochoa estará en su sexta Copa Mundial de la FIFA gracias a su presencia en la lista final de Javier Aguirre de la Selección Mexicana de Futbol para Norteamérica 2026. El arquero que milita en el AEL Limassol de Chipre escribirá su nombre con letras doradas en la historia del balompié mundial y no lo hará solo, compartirá honores con dos gigantes; Cristiano Ronaldo de Portugal y Lionel Messi de la Argentina.

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Todo inició en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 y desde ese momento, no se ausentó en ninguna de los mundiales siguientes. Estuvo con México en Sudáfrica 2010 con Javier Aguirre, Brasil 2014 con Miguel Herrera; posiblemente su mejor justa veraniega, hizo lo propio en Rusia 2018 con Juan Carlos Osorio, estuvo en Qatar 2022 con Gerardo Martino y ahora, el 'Vasco' vuelve a tenerlo en cuenta para Nortamérica 2026.

Con ello, el guardameta con pasado en el AC Ajaccio de Francia tendrá un logro más en su fructífera carrera y compartirá el récord con el astro portugués y la leyenda de la Albiceleste. Ochoa llegará de 40 años, uno menos que Cristiano Ronaldo, mientras que, Messi tiene 38 años.

Calendario de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

11 de junio:

México vs Sudáfrica, Estadio Ciudad de México, 13:00 Hrs.

18 de junio:

México vs Corea del Sur, Estadio Guadalajara, 19:00 Hrs.

24 de junio:

México vs República Checa, Estadio Ciudad de México, 19:00 Hrs.

