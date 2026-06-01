Campeón de la Liga BBVA MX con Cruz Azul se queda fuera de último minuto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue anunciada y uno de los mejores jugadores en la final del Clausura de la Liga BBVA MX no fue incluido por el director técnico Javier Aguirre. El mediocampista Charly Rodríguez, campeón con Cruz Azul en el último torneo, no participará en la justa veraniega con la selección azteca.

Rodríguez perdió su lugar en la Selección por la emergencia de jugadores jóvenes como Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Obed Vargas, sumado a la nacionalización de Álvaro Fidalgo. Además, la competencia era más dura por la presencia de Luis Chávez y Orbelín Pineda, dos veteranos del gusto de “El Vasco” Aguirre.

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Javier ‘Aguirre’ dio a conocer la lista de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ con México… ¡LO QUE SE VIENE! 🫡#MiSelecciónAzteca #LaMesaProtagonista pic.twitter.com/M7CFL75TYP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 1, 2026

El nacido en Nuevo León disputó 51 partidos en el último año con “La Máquina y fue esencial en el esquema de Nicolás Larcamón y posteriormente de Joel Huiqui. Una de sus cualidades que lo hicieron constante en las alineaciones fue el aparecer en tres posiciones de mediocampista por el centro de la cancha. Fuera como pivote, mediocentro o más adelantado como creativo, Charly Rodríguez brilló en la Liga BBVA MX y en la Concachampions.

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Del debut con la Selección Mexicana a la exclusión en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El jugador formado en las fuerzas básicas de Monterrey fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana en 2019. Su debut llegó en un partido amistoso contra Chile en el que jugó los 90 minutos en marzo de ese año. Sin importar los cambios de entrenador, Rodríguez fue una constante en las convocatorias desde entonces y fue llevado a la Copa Mundial de la FIFA de 2022™.

De por vida, el mediocampista ha jugado 68 partidos con la playera verde entre amistosos, Copa Oro, Copa América, Copa Mundial y partidos clasificatorios. Debido a su posición no ha logrado marcar goles internacionales, pero suma tres asistencias.